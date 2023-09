Toulouse les Orgues Multi-lieux Toulouse, 4 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse les Orgues 4 – 15 octobre Multi-lieux De 5€ à 28€ selon les événements, voir détails sur le site web du festival | Les places sont éligibles aux réductions de la carte Toulouse Cultures ou la carte MonToulouse Senior

27e édition du festival

Cette nouvelle édition du Festival international Toulouse les Orgues propose de nombreux rendez-vous (concerts, ateliers, animations, tables rondes…) autour de l’orgue, cet instrument hors normes.

Lieux participants :

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

Basilique Notre-Dame la Daurade

Basilique Saint-Sernin

Cathédrale Saint-Étienne

Chapelle Saint-Anne

Église du Gesu

Église des Minimes

Église Notre-Dame de la Dalbade

Médiathèque Empalot

Médiathèque Grand M

Salle Mistral

Temple du Salin

Théâtre Garonne

Temps forts de la programmation

Mercredi 4 octobre – Concert d’ouverture « Le Souffle de l’âme »

L’ensemble vocal Dulci Jubilo propose un programme varié allant de la musique a cappella de la Renaissance aux œuvres de Thierry Escaich avec orgue. Thomas Ospital jouera de trois instruments différents, entre improvisations en solo, l’accompagnement de la messe de Brahms et les flamboyantes parties d’orgue des pièces d’Escaich.

Informations pratiques :

À 20h

Basilique Notre-Dame de la Daurade

De 10€ à 28€ (gratuit pour les – de 10 ans)

Jeudi 5 octobre – Nuit du Gésu : Sarah Davachi

Scène alternative de l’orgue, création 2023. Carte blanche à Sarah Davachi, pour s’emparer des multiples sons du Cavaillé-Coll du Gesu.

Informations pratiques :

À 22h30

Église du Gesu

De 5€ à 14€ (gratuit pour les – de 10 ans)

Jeudi 6 octobre – Rugby-concert

Improvisation de Jeremy Joseph sur le match France-Italie, diffusé en direct, sur deux orgues différentes pour chaque mi-temps : l’orgue l’Explorateur et le Cavaillé-Coll.

Informations pratiques :

À 21h

Église du Gesu

Gratuit sur réservation

Jeudi 12 octobre – Nuit du Gésu : Tubi Nebulosi

Orgue et saxophones . Avec l’organiste Giulio Tosti et le trio No Noise No Reduction.

Informations pratiques :

À 22h30

Théâtre Garonne

De 5€ à 16€ (gratuit pour les – de 10 ans)

Samedi 14 octobre – Nuit de l’orgue allemande

Deux regards d’organistes allemands mettent en lumière quelques compositeurs organistes incontournables comme Bach et Reger, d’autres compositeurs qui ont touché l’orgue de façon plus marginale comme Mendelssohn et Schumann, sans oublier l’apport des créateurs contemporains.

Informations pratiques :

À 20h30

Basilique Saint-Sernin

De 8€ à 20€ (gratuit pour les – de 10 ans)

Dimanche 15 octobre – Concert de clôture

Pour la première fois dans l’histoire du Festival, l’Orchestre du Capitole, dirigé par Sonia Ben-Santamaria se produit avec un orgue à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Un orgue de concert transportable, joué par Shin-Young Lee, pour deux œuvres pour orgue, cordes et timbales : le Concerto de Francis Poulenc et Mechanic Fantasy de Jean Baptiste Robin.

Informations pratiques :

À 17h

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

De 10€ à 28€ (gratuit pour les – de 10 ans)

Suite de la programmation

À découvrir également :

Des créations 2023 , une version avec orgue de La Voix Humaine, un opéra tout à fait particulier de Poulenc écrit sur un texte de Jean Cocteau

, une version avec orgue de La Voix Humaine, un opéra tout à fait particulier de Poulenc écrit sur un texte de Jean Cocteau Des rendez-vous habituels comme les Yo[r]ga, les Ateliers en famille ou les Visites insolites

comme les Yo[r]ga, les Ateliers en famille ou les Visites insolites Une nouveauté : des Petits-Déjeuners du Gesu

: des Petits-Déjeuners du Gesu Etc.

Programmation complète et détaillée sur le site web du festival

