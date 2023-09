Pink Paradize Festival Multi-lieux Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Pink Paradize Festival Multi-lieux Toulouse, 3 octobre 2023, Toulouse. Pink Paradize Festival 3 – 15 octobre Multi-lieux En moyenne entre 20€ et 40€ par soirée, tarifs variables selon les soirées | Afters de 9,90€ à 15€ selon les dates 9e édition du festival Basé sur une imagination débridée, le Pink Paradize festival est un événement transdisciplinaire autoproduit au cœur de la Ville rose. Cette année, le nouveau président d’honneur n’est autre que Mr Poulpe. Programmation Mardi 3 octobre : Mr Poulpe : 20h

Centre culturel – Théâtre des Mazades Jeudi 5 octobre : Mecanik Paradize, jour 1 : 18h

Halle de La Machine

Avec : Mafalda High, Eighty, Deluxe et Machines vivantes Vendredi 6 octobre : Mecanik Paradize, jour 2 : 18h

Halle de La Machine

Avec : Miss Tick, Marcel DK, Charlotte De Witte et Machines vivantes Vendredi 6 octobre : After Mecanik Paradize : 23h55

Le Rex

Avec : Miam Sound Machine, Milio Ruando et Drizer AC Samedi 7 octobre : Mecanik Paradize, jour 3 : 18h

Halle de La Machine

Avec : DJ Prosper, Walter Astral, Mezerg, Vitalic et Machines vivantes Samedi 7 octobre : Ludwig Von 88 : 19h30

Le Bikini Samedi 7 octobre : After Mecanik Paradize : 23h55

Le Rex

Avec : Ødessā, XPLCT et MTHR Samedi 7 octobre : After Mecanik Paradize : 23h55

Le Bikini

Avec : Sophonic, Mr Magnetix & Citizen Jif, OS, Amen in Love et Marcel DK Dimanche 8 octobre : Mecanik Paradize, jour 4 : 17h30

Halle de La Machine

Avec : Pulcinella Mercredi 11 octobre : Gierdré : 20h30

Le Rex Jeudi 12 octobre : Puppetmastaz : 20h

Metronum Jeudi 12 octobre : Kalika : 20h

Le Rex Vendredi 13 octobre : Jay Jay Johanson : 20h

Théâtre Sorano Vendredi 13 octobre : Salut C’est Cool présentent Dimension Bonus : 23h55

Le Bikini Samedi 14 octobre : Miel de Montagne : 20h

Le Rex Samedi 14 octobre : Rave 1995 + Aftershow (closing) : 19h30

Le Bikini Samedi 14 octobre : Rave90’s + visuels et performances (closing) : 23h55

Le Bikini Détails sur le site web du festival Lieux participants Les spectacles et concerts de cette 9e édition du festival se tiennent dans les lieux suivants : Le Bikini

Centre culturel – Théâtre des Mazades

Halle de La Machine

Metronum

Le Rex

