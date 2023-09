Festival FReDD – 13e édition Multi-lieux Toulouse, 25 septembre 2023, Toulouse.

Festival FReDD – 13e édition 25 septembre – 1 octobre Multi-lieux Séances de projections dans les cinémas : entrée payante aux tarifs de la salle de cinéma | Autres événements : entrée gratuite

Le Festival

Le Festival International du Film d’Environnement, ou Festival FReDD, se déroule chaque année à Toulouse et dans toute la région Occitanie. Il est le principal festival audiovisuel français de culture scientifique lié au développement durable.

Il défend plusieurs objectifs : offrir à un large public des créations filmiques originales, bouleversantes et intelligentes, en provenance de 5 continents, en lien avec la transition écologique et énergétique; et agir pour la protection de la planète en alertant, en questionnant et en émerveillant par le biais de projections dans les cinémas et dans divers lieux de diffusion à Toulouse et en Occitanie.

Programmation

Cette 13e édition se déroule du 25 septembre au 1er octobre 2023. Elle a pour marraine Juliette Duquesne, autrice, conférencière et journaliste indépendante spécialisée dans les thématiques environnementales et économiques.

La programmation couvre un vaste champ de la transition écologique (alimentation, biodiversité, gestion des déchets, transport, changement climatique…).

Au programme :

de nombreuses projections cinéma

des conférences, ateliers et table-rondes

des temps forts

des temps festifs

Les temps forts :

Soirée d’ouverture lundi 25 septembre à partir de 20h au cinéma ABC

lundi 25 septembre à partir de 20h au cinéma ABC Soirée de clôture dimanche 1er octobre à partir de 20h au Conseil Départemental de la Haute-Garonne, et pot de clôture ce même jour à partir de 22h aux Halles de la Transition

Pour favoriser le débat, les projections à Toulouse sont accompagnées par les réalisateurs et/ou des intervenants.

Plusieurs projections et autres événements sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes : séances en Vostfr et / ou présence interprétariat en LSF (langues des signes française).

Programmation complète et détaillée sur le site web du festival FReDD

Lieux participants

De nombreux lieux accueillent les événements du festival à Toulouse et dans sa métropole.

À Toulouse :

Centre culturel – Théâtre des Mazades

Cinéma ABC

Cinéma Le Cratère

Cinéma Pathé Wilson

Cinémathèque de Toulouse

Conseil Départemental de la Haute-Garonne

Éole Nationale de Métérologie

ENSAV

ENSA Toulouse

Espace Diversités et Laïcité

ICAM

Halles de la Transition

La Forêt Électrique

Médiathèque Danièle Damin

Médiathèque Empalot

Médiathèque Grand M

Médiathèque des Izards

Médiathèque des Pradettes

Médiathèque Serveyrolles

MJC Roguet Saint-Cyprien

Université Toulouse 2 Jean Jaurès

Dans les autres communes de Toulouse Métropole :

Cinéma Rex – Blagnac

IUT – Blagnac

Cinéma Véo Grand Central – Colomiers

Cinéma Utopia – Tournefeuille

Cinéma Le Lumière – L’Union

Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T17:30:00+02:00 – 2023-09-25T23:00:00+02:00

2023-10-01T11:00:00+02:00 – 2023-10-01T23:59:00+02:00

