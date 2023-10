Cet évènement est passé Fifigrot Multi-lieux Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Fifigrot Multi-lieux Toulouse, 18 septembre 2023, Toulouse. Fifigrot 18 – 24 septembre Multi-lieux Pass cinéma 5 places : 25€ | Pass Cinéma 10 places : 45€ | Tarifs projection à l’unité : 8€ (sauf mention contraire dans le programme) | Autres événements : gratuit, participation libre ou tarif spécial Le festival Depuis 12 ans, le Festival International du Film Grolandais de Toulouse secoue le paysage culturel Toulousain par ses propositions atypiques, excentriques et joyeuses : dans le cinéma évidemment, mais aussi les spectacles, concerts et rencontres organisés tout au long de la semaine. Cette année, 10 longs-métrages et 14 courts-métrages sont en compétition. Sans oublier au niveau des sections thématiques : des réalisateurs singuliers à l’honneur tels Laurent Roth, François Gaillard ou Radu Jude

deux ciné-concerts dont Metropolis de Fritz Land sur une musique de Joakim

des immanquables « Gro l’Art » aux marges du surréalisme

des « Joyaux grolandais » alternances entre variations baroques (le Casanova de Fellini, Caligula – The Ultimate cut) et US Underground (Dr Caligari, Liquid Sky)

le « Made in ici » qui ne pourra que surprendre

six « Ciné bistrots » pour ceux qui préfèrent le comptoir aux salles obscures

des Midnight movies pour les couche-tard

« Dans ta bouche »

« Jeune cinéma »

« Paris Secret »

« La campagne en folie »

Etc. Cérémonie d’ouverture du festival lundi 18 septembre à 19h à l’American Cosmograph. Programmation complète sur le site web du festival Les lieux du festival Le Gros Village : Port Viguerie

Ouverture à partir de 16h en semaine, et de 14h le week-end

Entrée sur participation libre

Au programme : concerts, rencontres littéraires, théâtre, et projections de cinéma en plein air

Buvette et restauration sur place Cinémas et salles de projection : American Cosmograph

Cave Poésie – René Gouzenne

Cinéma ABC

Cinéma Le Cratère

Médiathèque José Cabanis

Muséum de Toulouse

Pathé Wilson

Utopia Borderouge Hors-les-murs : Cinéma Le Lumière – L’Union Lieux de projection en plein air, ciné bistrots, concerts, expos, rencontres littéraires : Le Biérographe

Breughel l’Ancien

Dada Bar

L’Astronef

Le Filochard

Le Local

Le Ravelin

Les Tilleuls

Pavillon République

Port Viguerie

Ostal d’Occitania

Théâtre du Grand Rond Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://fifigrot.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T18:00:00+02:00 – 2023-09-18T23:59:00+02:00

Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Multi-lieux Adresse TOULOUSE Ville Toulouse

