Piano aux Jacobins Multi-lieux Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Piano aux Jacobins Multi-lieux Toulouse, 6 septembre 2023, Toulouse. Piano aux Jacobins 6 – 29 septembre Multi-lieux Cloître des Jacobins : de 7€ à 40€ | Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines : de 7€ à 21€ | Théâtre Garonne : de 7€ à 21€ | Le Metronum : de 7€ à 15€ 44e édition du festival Du 6 au 29 septembre, le Festival international Piano aux Jacobins invite le public à découvrir des interprétations de pianistes virtuoses, nouveaux talents comme interprètes reconnus depuis longtemps, dans le cadre magique du cloître des Jacobins, ainsi que dans d’autres lieux culturels ou patrimoniaux : l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, le Théâtre Garonne et Le Metronum. Programmation Au Couvent des Jacobins (dans le cloître) Mercredi 6 septembre à 20h – Giorgi Gigashvili : Schumann

Liszt

Brahms

Scriabine Jeudi 7 septembre à 20h – Julius Asal : Prokofiev

Debussy

Durey

Rachmaninov Samedi 9 septembre à 20h – Fergus McCreadie : Jazz Mardi 12 septembre à 20h – Martin James Bartlett : Rameau

Couperin

Debussy

Ravel

Granados

Ginastera

Gershwin Mercredi 13 septembre à 20h – Anne-Marie McDermott : Schubert Jeudi 14 septembre à 20h – Víkingur Ólafsson : Bach Mardi 19 septembre à 20h – Jean-Claude Pennetier : Chopin

Schubert

Fauré

Haydn

Beethoven Jeudi 21 septembre à 20h – Jonathan Fournel : Beethoven

Szymanowski

Franck

Schubert Vendredi 22 septembre à 20h – Vanessa Wagner : Sibelius

Tchaïkovski

Grieg Samedi 23 septembre à 20h – Laurent Coulondre : Jazz Lundi 25 septembre à 20h – Einav Yarden : Bach

Schumann Mardi 26 septembre à 20h – Jan Bartos : Janáček

Smetana

Kabeláč Mercredi 27 septembre à 20h – Richard Goode : Bach

Chopin

Fauré Vendredi 29 septembre à 20h – Elisabeth Leonskaya : Schubert À l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines Lundi 11 septembre à 20h – Salome Jordania : Debussy

Bonis

Chopin

Godard

Ravel Au Théâtre Garonne Vendredi 15 septembre à 20h – Melaine Dalibert : « Shimmering » Au Metronum Samedi 16 septembre à 20h – Macha Gharibian : Jazz Plus d’information Consulter le site web du festival Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.pianojacobins.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T20:00:00+02:00 – 2023-09-06T22:00:00+02:00

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T22:00:00+02:00 © DR Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Multi-lieux Adresse TOULOUSE Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Multi-lieux Toulouse

Multi-lieux Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Piano aux Jacobins Multi-lieux Toulouse 2023-09-06 was last modified: by Piano aux Jacobins Multi-lieux Toulouse Multi-lieux Toulouse 6 septembre 2023