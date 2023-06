Les Quartiers d’été de Toulouse les Orgues Multi-lieux Toulouse, 12 juillet 2023, Toulouse.

Les Quartiers d’été de Toulouse les Orgues 12 juillet – 16 septembre Multi-lieux Entrée libre et gratuite pour la plupart des événements | Sur réservation pour les visites concertantes et les Journées du Patrimoine | 10€ et sur réservation pour le concert Requiem

Rendez-vous estivaux autour des orgues toulousains

Comme chaque année, Toulouse les Orgues prend ses Quartiers d’été et donne rendez-vous aux mélomanes, amateurs du patrimoine et curieux pour des pauses musicales autour des orgues emblématiques toulousains.

Entre le 12 juillet et le 16 septembre, un concert, des récitals, des lectures musicales et des visites insolites sont organisés au Temple du Salin, à la Basilique Saint-Sernin, à la Cathédrale Saint-Étienne et à l’Église du Gesu.

Les Quartiers d’été de Toulouse les Orgues sont organisés en partenariat avec Les Élements-Centre d’art vocal, le Théâtre du Grand Rond, l’Office de Tourisme de Toulouse et l’Espace Patrimoine.

Programmation

Concert Requiem de Maurice Duruflé pour chœur et orgue

Mercredi 12 juillet à 20h, à la Basilique Saint-Sernin :

Dans le cadre des 25 ans des Éléments.

Avec : Académie de l’atelier vocal des Eléments, Michel Bouvard (orgue), Joël Suhubiette (direction)

Entrée 10€, gratuit pour les moins de 18 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur HelloAsso

« Raconte-moi l’orgue » (petite histoire en musique & mots)

Mercredi 19 juillet à 18h, à la Basilique Saint-Sernin :

Avec : Tom Rioult (orgue), et Laetitia Bos (récitante)

Entrée libre

Récital, suivi d’une rencontre avec l’organiste

Jeudi 20 juillet à 18h, à la Basilique Saint-Sernin :

Avec : Tom Rioult (orgue)

Entrée libre

Visites concertantes

Samedi 29 juillet à 10h30 et 14h30, au Temple du Salin :

1ère visite de 10h30 à 12h30

2ème visite de 14h30 à 16h30

Avec : Baptiste Genniaux (orgue)

En partenariat avec l’Espace Patrimoine

Gratuit

Réservation obligatoire par téléphone au 05 36 25 23 12, ou en ligne sur Weezevent

« Raconte-moi l’orgue » (petite histoire en musique & mots)

Mercredi 23 août à 18h, à la Cathédrale Saint-Étienne :

Avec : Charlène Bertholet (orgue), et Éric Vanelle (récitant)

Entrée libre

Récital, suivi d’une rencontre avec l’organiste

Jeudi 24 août à 18h, à la Cathédrale Saint-Étienne :

Avec : Charlène Bertholet (orgue)

Entrée libre

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 16 septembre à partir de 10h, à l’Église du Gesu :

De 10h à 12h puis de 14h à 17h : visite libre de l’église

De 10h30 à 12h : parcours musical avec Baptiste Genniaux (orgue)

À 14h, à 15h, à 16h : tribunes ouvertes avec Baptiste Genniaux (orgue)

Gratuit

Réservation sur place

Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-elements/evenements/requiem-maurice-durufle »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visites-concertantes-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T20:00:00+02:00 – 2023-07-12T22:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© DR