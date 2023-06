Festival Faites de l’image Multi-lieux Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Festival Faites de l’image Multi-lieux Toulouse, 7 juillet 2023, Toulouse. Festival Faites de l’image 7 et 8 juillet Multi-lieux Participation libre Écrans en plein air pour des projections de courts-métrages, des ciné-concerts et performances graphiques. Le festival propose le meilleur du meilleur de sa sélection annuelle sur grand écran. Guinguette et petite restauration sur place dès 18h. Festival organisé par l’association Les Vidéophages. Plusieurs lieux dans le quartier Minimes-Négreneys : rue des Anges

rue Béranger

jardin des Anges

Plusieurs lieux dans le quartier Minimes-Négreneys : rue des Anges

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

