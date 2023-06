Tangopostale Multi-lieux Toulouse, 30 juin 2023, Toulouse.

Tangopostale 30 juin – 9 juillet Multi-lieux FULL Pass : 150€ | Pass ETERNA : 42€ | Pass NOCHE : 40€ | Pass WEEK-END SING SING : 55€ | Ventes de places à l’unité également | Certains rendez-vous sont gratuits

14e édition du festival

Cette nouvelle édition du festival propose, pendant 10 jours, de nombreux bals et stages et initiations au tango, mais également des expositions, projections, conférences, concerts et balades, dans toute la ville de Toulouse

Les lieux participants et lieux de rendez-vous :

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse

La Bouillonnante

Centre culturel Saint-Cyprien

Chapelle Saint-Michel

CMS (Communauté Municipale de Santé)

Conservatoire à Rayonnement régional de Toulouse

Instituto Cervantes

Maison du Tango

Office de Tourisme

Place Saint-Georges

Place Saint-Pierre

Le Sing Sing

Studio Hop

Salle Osète

Salle du Sénéchal

Quelques temps forts

Bal de la soirée d’ouverture :

Milonga-concert avec le duo Asato-Pais, DJ Béa et DJ Cyber-Chris

Néolonga avec DJ Anna Neum, VJ Philippe Gauthier & la TNT Team

Vendredi 30 juin, de 21h à 3h du matin

Au Sing Sing

18€

Balades Tango et Patrimoine (gratuit) :

Samedi 1er juillet de 14h30 à 16h, au départ du métro Palais de Justice

Mardi 4 juillet de 14h30 à 16h, au départ du métro Compans-Caffarelli

Jeudi 6 juillet de 14h30 à 16h, au départ de l’Office de Tourisme

Samedi 8 juillet de 14h30 à 16h, au départ du Musée Les Abattoirs

Concert « Tango d’hier, tango d’aujourd’hui », de Barrio de tango trio :

Samedi 1er juillet, de 18h à 19h30

Au Centre culturel Saint-Cyprien

De 8 € à 12€

Vernissage de 2 expositions :

« Tango pintado », d’Étienne Martin

« Les Trottoirs de Buenos Aires », extrait de la collection d’affiches de Jean-Luc Guinamant

Lundi 3 juillet, de 11h30 à 12h30

À la CMS (Communauté Municipale de Santé)

Gratuit

Concert « Une heure avec le duo Asato-Pais » :

Jeudi 6 juillet, de 16h45 à 17h45

Au Conservatoire à Rayonnement régional de Toulouse

10€

Grand week-end de clôture :

Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet

Au Sing Sing

Au programme : grands bals, milonga-concerts, néolongas, afters…

De 20€ à 25€ pour le vendredi ou le samedi, de 10€ à 16€ pour le dimanche

Plus d’informations

Programme commplet sur le site web du festival

Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « billetterie@tangopostale.com »}] [{« link »: « https://www.tangopostale.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T21:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:59:00+02:00

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

© DR