Le Marathon des Mots Multi-lieux Toulouse, 22 juin 2023, Toulouse.

Le Marathon des Mots 22 – 27 juin Multi-lieux Entrée gratuite pour la majorité des événements | Entrée à 8€ pour la plupart des rendez-vous payants | Entrée à 25€ pour « La Douleur » | Réservation conseillée

19e édition du festival

Cette nouvelle édition du festival international de littérature propose plus de 150 rendez-vous littéraires et culturels avec des figures singulières de la littérature internationale, de grands auteurs francophones et une sélection d’écrivains émergents.

Lectures, débats, rencontres, projections, performances et créations originales se succèdent dans les librairies, bibliothèques et sur les scènes des théâtres, à Toulouse, dans d’autres communes de la Métropole et dans la région Occitanie.

Les lieux participants

À Toulouse :

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Centre culturel – Théâtre des Mazades

Chapelle des Carmélites

Espace Diversités Laïcité

Hôtel Dumay – Musée du Vieux-Toulouse

Instituto Cervantes

Librairie Au Bonheur des Dames

Librairie Ellipses

Librairie Floury Frères

Librairie L’Autre Rive

Librairie La Renaissance

Librairie Le Chameau sauvage

Librairie Ombres blanches

Librairie Privat

Librairie Tire-Lire

Médiathèque José Cabanis

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Salle du Sénéchal

Théâtre Sorano

ThéâtredelaCité

Dans les autres communes de la Métropole :

Aigrefeuille – Parvis de la Mairie

Aussonne – Médiathèque

Beauzelle – Bibliothèque Municipale

Blagnac – Ciné Rex et Librairie Au fil des mots

Brax – Bibliothèque

Colomiers – Librairie La Préface et Pavillon Blanc Henri Molina

Cugnaux – Quai des Arts

Fenouillet – Médiathèque Georges Wolinski

Gratentour – Café Médiathèque L’entrepotes

L’Union – Cinéma Le Lumière et Librairie Les Passantes

Launaguet – Château

Lespinasse – Auditorium du Centre Culturel

Mondonville – Médiathèque Municipale

Mondouzil – Théâtre de verdure

Mons – Parvis de la Mairie et Salle de Monac

Montrabé – L’Accent

Pibrac – Librairie Nouvelle Page et Médiathèque

Saint-Jean – Médiathèque – Ludothèque Les Granges

Saint-Jory – Bibliothèque Municipale

Saint-Orens de Gameville – Librairie Des Livres et vous, et Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations)

Tournefeuille – Cinéma Utopia, L’Escale et Médiathèque

Villeneuve-Tolosane – Théâtre Marcel Pagnol

Temps forts

Rencontre avec Deborah Levy et Warren Ellis :

Dimanche 25 juin à 11h

À la librairie Ombres blanches, à Toulouse

Entrée gratuite

Rencontre avec Douglas Kennedy :

Autour de son livre Et c’est ainsi que nous vivrons

Samedi 24 juin à 15h30

À l’Audiotorium Saint-Pierre-des-Cuisines, à Toulouse

Tarif : 8€

Rencontre avec Dany Laferrière, de l’Académie française :

Autour de son livre Petit traité du racisme en Amérique

Vendredi 23 juin à 18h

À la Médiathèque José Cabanis, à Toulouse

Entrée gratuite

Le Vent du nord dans les fougères glacées de Patrick Chamoiseau :

Lecture-rencontre avec Patrick Chamoiseau (Prix Marguerite Yourcenar – SCAM) et Denis Lavant

Dimanche 25 juin à 15h30

À l’Audiotorium Saint-Pierre-des-Cuisines, à Toulouse

Entrée gratuite

La Douleur de Marguerite Duras :

Lecture-spectacle avec Dominique Blanc, de la Comédie-Française

Lundi 26 et mardi 27 juin à 20h

Au ThéâtredelaCité, à Toulouse

Tarif : 25€

Rencontre avec Brigitte Giraud, Prix Goncourt 2022 :

Autour de son livre Vivre vite

Vendredi 23 juin à 20h30

À la Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations), à Saint-Orens de Gameville

Entrée gratuite

Conversations méditerranéennes :

Rencontre avec Mathieu Belezi et Laurent Gaudé

Vendredi 23 juin à 16h30

À la Salle du Sénéchal, à Toulouse

Entrée gratuite

Plus d’informations

Programme complet sur le site web du Festival

Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.lemarathondesmots.com/grille/programme »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T18:00:00+02:00 – 2023-06-22T21:45:00+02:00

2023-06-27T14:00:00+02:00 – 2023-06-27T21:20:00+02:00

© Daragh Soden