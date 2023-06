Partir en Livre Multi-lieux Toulouse, 21 juin 2023, Toulouse.

Partir en Livre 22 juin – 23 juillet Multi-lieux Entrée gratuite | Réservation conseillée pour certains événements

Un événement national à l’échelle métropolitaine

Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, « Partir en Livre » sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire.

Il est coordonné dans les communes de Toulouse Métropole par l’association du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie.

Pour sa 9e édition, cette grande fête de la littérature jeunesse propose un programme autour du thème de la liberté : liberté de s’exprimer, de rêver, d’aimer, de croire, de jouer, de créer…

Le programme

Avec 230 rendez-vous, les petits comme les grands sont invités à partager et à écouter des lectures, découvrir des auteurs et illustrateurs et à participer à des ateliers.

En famille ou entre amis, venez écouter les lectures de vos bibliothécaires, participer à des ateliers créatifs, spectacles, bar à histoires, et même des soirées pyjamas !

Auteurs invités :

Cécile Bergame

Philippe Ug

Cécile Hudrisier

Liuna Virardi

Communes participantes :

Aigrefeuille

Aucamville

Aussonne

Blagnac

Colomiers

Cornebarrieu

Cugnaux

Fenouillet

Fonbeauzard

Gagnac-sur-Garonne

Gratentour

Launaguet

Mondonville

Mons

Pibrac

Quint-Fonsegrives

Saint-Alban

Saint-Jean

Saint-Jory

Saint-Orens de Gameville

Toulouse

Tournefeuille

L’Union

Villeneuve Tolosane

Plus d’informations

Découvrez tout le programme sur le site web de l’association du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie

Informations complémentaires sur le site national de Partir en Livre

Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://festival-livre-jeunesse.fr/ »}, {« link »: « https://www.partir-en-livre.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T00:00:00+02:00 – 2023-06-22T23:59:00+02:00

2023-07-23T00:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

© Mr Ton / Diane Le Feyer / Miss Prickly