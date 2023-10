Cet évènement est passé Passe ton Bach d’abord Multi-lieux Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Passe ton Bach d’abord Multi-lieux Toulouse, 28 mai 2023, Toulouse. Passe ton Bach d’abord 28 mai – 4 juin Multi-lieux Entrée gratuite pour certains événements | Pour les autres, de 6€ à 46€ selon les événements 15e édition du festival Une nouvelle édition sous le thème : « Expédition Brangebourgeois ». Festival organisé par l’Ensemble Baroque de Toulouse. Lieux participants Le festival se tient dans plusieurs lieux : Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

Cave Poésie René Gouzenne

Chapelle des Carmélites

CHU Purpan

Cinémathèque

Couvent des Jacobins

Église Saint-Pierre des Chartreux

Grand’ Chambre de la Cour d’appel

Halle aux Grains

Hôtel Dieu

Librairie Ombres Blanches

Médiathèque Grand M

Salle du Sénéchal

Université Toulouse Capitole (Cloître des Chartreux et Auditorium Bernard Maris) Programmation En avant-première Dimanche 28 mai

À 15h, à la Médiathèque Grand M – Sonates baroques en trio, par Les Volutes Jeudi 1er juin

À 12h30, à la salle du Sénéchal – Bach en jazz, avec Z’acoustick Vendredi 2 juin À 12h30, au CHU Purpan – Bach au piano, avec Laurent Molinès À 21h, à la Cinémathèque – Bach pour tous, avec l’Ensemble Baroque de Toulouse et Jacques Mitsch Samedi 3 juin À 10h, à la librairie Ombres Blanches (café côté cour) – Atelier d’écoute À 11h, à la librairie Ombres Blanches (langues étrangères) – Un instrument à l’ombre, avec Christopher Clarke et Jean-Luc Ho À 14h : À l’Hôtel Dieu – Concerto Brandebourgeois n°6, par l’Ensemble Baroque de Toulouse

À l’Université Toulouse Capitole (Auditorium Bernard Maris) – Base Bach, avec François Méric et Maya Cros

À la Chapelle des Carmélites – 1721, avec l’Ensemble Lyra

À la librairie Ombres Blanches (café côté cour) – Atelier d’écoute À 15h : À la Chapelle des Carmélites – Violoncelle et bandonéon, avec Louise Grevin et Hubert Plessis

À l’église Saint-Pierre des Chartreux – L’orgue au temps des Brandebourgeois À 16h : À l’Université Toulouse Capitole (Auditorium Bernard Maris) – La facture du clavicorde, avec Christopher Clarke et Jean-Luc Ho

À l’Hôtel Dieu – Concerto Brandebourgeois n°5, avec l’Ensemble Baroque de Toulouse

À la librairie Ombres Blanches (café côté cour) – Bach au violon

À la Grand’ Chambres de la Cour d’appel – À deux violes égales, avec Archipel Consort, Barbara Hünninger et Clémence Schiltz

À la salle du Sénéchal – Ethno Jazz, avec Trunk Nazir Duo À 17h : À l’Université Toulouse Capitole (Auditorium Bernard Maris) – La famille Bach, avec Christopher Clarke et Jean-Luc Ho

À la Chapelle des Carmélites – Récital de clavecin, avec Michaël Parisot

À l’Université Toulouse Capitole (Cloître des Chartreux) – Fuite(s) pour flûte(s), avec Lucie Jahier et Léo Rousselet

À la salle du Sénéchal – Violoncelle et bandonéon, avec Louise Grevin et Hubert Plessis À 18h : À l’Hôtel Dieu – Concerto Brandebourgeois n°3, avec l’Ensemble Baroque de Toulouse

À la Grand’ Chambres de la Cour d’appel – Duo Jazz, avec Mathilde et Erige Duo

À la librairie Ombres Blanches (café côté cour) – Atelier d’écoute

À la Chapelle des Carmélites – Récital de clavecin, avec Michaël Parisot À 19h : À la salle du Sénéchal – L’Oiseau ravage

À l’église Saint-Pierre des Chartreux – Bach au violon À 20h : À la Chapelle des Carmélites – Au service de sa majesté la viole de gambe, avec Jean Christophe Frisch

À l’Université Toulouse Capitole (Cloître des Chartreux) – Fuite(s) pour flûte(s), avec Lucie Jahier et Léo Rousselet À 21h, au Couvent des Jacobins – Concertos Brandebourgeois n°1, 2 et 4, avec l’Ensemble Baroque de Toulouse Dimanche 4 juin À 10h, à la la librairie Ombres Blanches (café côté cour) – Atelier d’écoute À 11h : À l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines – L’Oiseau ravage

À l’église Saint-Pierre des Chartreux – Bach au violon

À l’Hôtel Dieu – Concerto Brandebourgeois n°5, avec l’Ensemble Baroque de Toulouse À 12h : À l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines – Marimbach, avec Sandrine Tilly et Jean-Sébastien Borsarello

À l’Université Toulouse Capitole (Cloître des Chartreux) – Fuite(s) pour flûte(s), avec Lucie Jahier et Léo RousseletFuite(s) pour flûte(s) À 13h : À l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines – Ethno Jazz, avec Trunk Nazir Duo

À la Chapelle des Carmélites – Concerto Brandebourgeois n°6, avec l’Ensemble Baroque de Toulouse

À la Cave Poésie René Gouzenne – La Leçon de Jean-Sébastien, avec l’Ensemble Vesontio

À l’Hôtel Dieu – Au service de sa majesté la viole de gambe, avec Jean Christophe Frisch À 14h : À l’Université Toulouse Capitole (Cloître des Chartreux) – Fuite(s) pour flûte(s), avec Lucie Jahier et Léo Rousselet

À la librairie Ombres Blanches (café côté cour) – Atelier d’écoute À 15h : À l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines – Concerto Brandebourgeois n°3, avec l’Ensemble Baroque de Toulouse

À la Chapelle des Carmélites – Duo Jazz, avec Mathilde et Erige Duo

À l’église Saint-Pierre des Chartreux – L’orgue au temps des Brandebourgeois À 16h : À l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines – Marimbach, avec Sandrine Tilly et Jean-Sébastien Borsarello

À la Cave Poésie René Gouzenne – Base Bach, avec François Meric et Maya Cros

À l’Hôtel Dieu – 1721, avec l’Ensemble Lyra

À la librairie Ombres Blanches (café côté cour) – Atelier d’écoute À 17h : À l’Hôtel Dieu – À deux violes égales, avec Archipel Consort, Barbara Hünninger et Clémence Schiltz

À la Chapelle des Carmélites – Bach au violon

