L’histoire à venir Multi-lieux Toulouse, 24 mai 2023, Toulouse.

L’histoire à venir 24 – 28 mai Multi-lieux Entrée gratuite ou payante selon les événements. Certains nécessitent une réservation ou inscription préalable auprès des établissements concernés.

6e édition du festival

Du 24 au 28 mai, le festival proposera plus de 80 rencontres avec des chercheurs en histoire, en sciences humaines et sociales, auteurs, artistes et journalistes sur le thème : « Il était une fois le progrès ».

Seront explorées les différentes facettes de la notion de progrès, à travers le temps et l’espace : ce qui est un progrès pour les uns l’est-il aussi pour les autres ? Ce qui semble un progrès aujourd’hui le sera-t-il encore aux yeux des générations de demain ? Et comment mesure-t-on le progrès, selon quelles valeurs et quels critères ? D’ailleurs, toutes les sociétés ont-elles pensé leur histoire et leur devenir de la sorte ?

Les lieux participants

Le festival se déploie dans plusieurs lieux toulousains :

Académie des Sciences et Belles-Lettres de Toulouse

Archives départementales de la Haute-Garonne

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Bibliothèque d’Études méridionales (BEM)

Cave Poésie – René Gouzenne

Centre hospitalier Gérard Marchant

Cinéma ABC

Cinéma Le Cratère

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Couvent des Jacobins

ENSEEIHT

Eurêkafé

Grand foyer du Théâtre du Capitole

Librairie Floury

Librairie Ombres Blanches

Médiathèque José Cabanis

Musée Les Abattoirs

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Muséum de Toulouse

Théâtre Le Vent des Signes

Théâtre Garonne

Théâtre Sorano

Université Toulouse Jean Jaurès

Programmation

85 rencontres

Plusieurs types d’événements :

Conférences

Labos d’histoire

Présentations de livres

Ateliers

Spectacles

Projections

Visites et balades

115 invités

Dont :

Michèle Riot-Sarcey

Nastassja Martin

Patrick Boucheron

Alice Carabédian

Johann Chapoutot

Tamar Herzog

François Jarrige

Isabelle Stengers

Romain Huret

Camille Lefebvre

Antoine Lilti

Christian Arnsperger

Krzysztof Pomian

Audrey Dussutour

etc.

