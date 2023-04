Made in Asia Multi-lieux Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Made in Asia Multi-lieux, 11 avril 2023, Toulouse. Made in Asia 11 – 16 avril Multi-lieux Soirée d’ouverture au Metronum : entrée libre, concert de 12€ à 15€ | Les vacances de Momoko : 10€ | Deyi Expérience : 20€, 25€, 40€ | Ateliers : voir tarifs sur le site web du festival 16e édition du festival Made in Asia revient pour une nouvelle édition du 11 au 16 avril, avec pour fil rouge les thématiques de l’héritage et de la jeunesse. Musique, performances, cinéma, soirées, ateliers et conférences sont au programme. Les lieux participants Le festival se déploie à Toulouse : Association Tchin-Tchine

L’Atelier des Chefs

Metronum

Connexion Live

Espace des diversités et de la laïcité

Librairie Tire-Lire

Maison de quartier Rangueil

EIMA (École de Manga)

Université Toulouse 2 Jean Jaurès

Muséum du Pastel

TBS Éducation

Agence de voyages Asia Programmation Mardi 11 avril : À 18h au Metronum : soirée d’ouverture du festival, conférence avec Thérèse, concerts de Maïa Barouh, Jiang & DJ No Breakfast Mercredi 12 avril : À 12h15 à l’Atelier des Chefs : ateliers de cuisine asiatique

À 13h15 à l’Atelier des Chefs : ateliers de cuisine asiatique

À 17h30 au Connexion Live : vernissage de l’exposition Réminiscences Pékinoises de Laurent Hou

À 18h à l’Atelier des Chefs : ateliers de cuisine asiatique « Technique de Chefs »

À 18h à l’Espace des diversités et de la laïcité : vernissage de l’exposition Asidentités de Yao Qingmei Jeudi 13 avril : À 12h15 à l’Atelier des Chefs : ateliers de cuisine asiatique

À 13h15 à l’Atelier des Chefs : ateliers de cuisine asiatique

À 18h30 à l’agence de voyages Asia : vernissage de l’exposition Yao Qingmei Vendredi 14 avril : À 12h15 à l’Atelier des Chefs : ateliers de cuisine asiatique

À 13h15 à l’Atelier des Chefs : ateliers de cuisine asiatique

À 14h à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès : Coming of Age, sélection de courts-métrages de jeunes réalisateurs chinois

À 15h à TBS Education : conférence « La représentation du Japon dans les médias en France »

À 16h30 au Muséum du Pastel : Deyi Expérience (partie 1) avec Pauline Ferrières. Conférences et ateliers sur les savoir-faire textiles des ethnies Miao, Yao et Dong du Sud de la Chine

À 18h à l’association Tchin-Tchine : atelier Mahjong, en partenariat avec l’association Blue Frog Mahjong Club

À 19h à l’Atelier des Chefs : ateliers de cuisine asiatique « Menu Made in Asia » Samedi 15 avril : À 14h30 à l’association Tchin-Tchine : atelier d’Ikebana avec Damien Dufour

À 15h à la librairie Tire-Lire : séance de dédicace de la série Momoko Les vacances de Momoko de Kotimi avec présentation en exclusivité du tome 3

À 17h à la Maison de quartier Rangueil : Deyi Expérience (partie 2) avec Pauline Ferrières. Conférences et ateliers sur les savoir-faire textiles des ethnies Miao, Yao et Dong du Sud de la Chine

À 18h à l’Atelier des Chefs : ateliers de cuisine asiatique « Menu à emporter »

À 19h30 à l’Espace des diversités et de la laïcité : Les Gardiennes du temple, création sonore documentaire et musicale de Aurélien Caillaux et Benoit Bories Dimanche 16 avril : À 9h à l’Atelier des Chefs : ateliers de cuisine asiatique « Masterclass Asie »

À 10h à l’association Tchin-Tchine : atelier d’Ikebana avec Damien Dufour

À 13h à l’Atelier des Chefs : ateliers de cuisine asiatique « Menu à déguster »

À 14h à l’EIMA : atelier Etegami

À 18h à l’association Tchin-Tchine : atelier Mahjong Programmation complète et détails sur le site web du festival Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.madeinasia.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T18:00:00+02:00 – 2023-04-11T23:59:00+02:00

2023-04-16T09:00:00+02:00 – 2023-04-16T21:30:00+02:00 festival Toulouse © DR

