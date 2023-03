Concours de Courts Multi-lieux Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Concours de Courts Multi-lieux, 24 mars 2023, Toulouse. Concours de Courts 24 mars – 14 avril Multi-lieux Entrée libre 20e édition du festival Ce concours souhaite démocratiser le court-métrage, genre peu représenté dans les circuits de distribution traditionnels. Il met en lumière les courts-métrages de réalisateurs du monde entier afin que ces derniers soient reconnus par les invités et le jury de professionnels. Les lieux participants Le festival se déploie à Toulouse à : l’ ENSAV

la salle du Sénéchal

la Cinémathèque de Toulouse Programmation Vendredi 24 mars à 18h : 1ère séance de projections à l’ENSAV Mercredi 29 mars à 18h : 2ème séance de projections à la Salle du Sénéchal Vendredi 14 avril à 19h : Cérémonie de Clôture à la Cinémathèque de Toulouse Détails sur le site web du festival Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://concoursdecourts.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T18:00:00+01:00 – 2023-03-24T21:00:00+01:00

2023-04-14T19:00:00+02:00 – 2023-04-14T22:00:00+02:00 courts-métrages cinéma

