Cinélatino Multi-lieux, 24 mars 2023, Toulouse. Cinélatino 24 mars – 2 avril Multi-lieux Pass illimité : 70€ | Cinémathèque, cinémas ABC et Gaumont Wilson : 8€/6€ | American Cosmograph, Le Cratère, Tangueado, salles en Métropole : tarifs habituels des salles | Instituto Cervantes, Les Abattoirs et médiathèques : gratuit 35e édition du festival Le festival donne la parole aux cinéastes latino-américains, encore peu connus en France et en Europe, propose de découvrir de nombreux films inédits, mais aussi des focus, des rencontres, des actions avec le jeune public, des concerts… Cette année, 35 films concourent dans 3 compétitions : long-métrage de fiction, long-métrage documentaire et court-métrage. La plupart des séances sont accompagnées d’invités, réalisateurs, producteurs, acteurs. Lieux participants Le festival se déploie dans plusieurs lieux culturels de Toulouse et de sa Métropole. À Toulouse : Cinémathèque de Toulouse

Village du festival dans la cour de La Cinémathèque de Toulouse

Cinéma ABC

Cinéma American Cosmograph

Cinéma Le Cratère

Cinéma Gaumont Wilson

Instituto Cervantes

Les Abattoirs, musée – Frac Occitanie Toulouse

Médiathèque Cabanis

Médiathèque Grand M

Médiathèque Empalot

Maison du Tango

Cave Poésie – René Gouzenne

Conseil départemental de la Haute-Garonne

ENSAV

Librairie Ombres Blanches

Librairie Terra Nova Dans les communes de la Métropole : Cinéma Jean Marais à Aucamville

Cinéma Rex à Blagnac

Cinéma Le Central à Colomiers

Cinéma Le Lumière à L’Union

Cinéma Utopia à Tournefeuille Temps forts de la programmation Vendredi 24 mars Inauguration en plein air : À 20h sur l’esplanade François-Mitterrand

Projection de courts-métrages

Gratuit Films d’ouverture en salles : À 20h30 à l’American Cosmograph : Los Reyes del Mundo de Laura Mora 1h50

À 20h45 à la Cinémathèque : Amigo Secreto 2h02

À 21h à l’ABC : Vicenta B. de Carlos Lechuga 1h17 Nuit Cinélatino : De 19h à 7h du matin au cinéma Le Cratère

Voyage transatlantique : queer et activisme au Brésil

Courts-métrages, longs-métrages, documentaire, fiction, quiz, exposition, drag show, rencontres, repas latino, cocktails, petit déjeuner

15 € sur réservation Samedi 25 mars Ouverture du cycle « Brésil, cinéma & politique » : À 16h30 au Gaumont Wilson

Projection de Serras da Desordem d’Andrea Tonacci Dimanche 26 mars Ciné-brunch mexicain : De 12h à 14h30 dans la cour de la Cinémathèque

21h sur réservation Réalisatrices spécial Manuela Martelli, en sa présence : À 15h à la Médiathèque José Cabanis : projection de Mon Ami Machuca d’Andrés Wood, suivie d’une rencontre

À 18h à l’ABC : projection de Chili 1976 de Manuela Martelli, suivie d’une rencontre Lundi 27 mars Cinéma colombien contemporain : À 18h15 à l’ABC

Projection de Alis de Clare Weiskopf et Nicolás Van Hemelryck en présence de la réalisatrice

Séance & rencontre interprétées en LSF Mardi 28 mars Otra Mirada avec Tatiana Huezo à la Cinémathèque : À 17h40 : projection de Tempestad

À 19h30 : rencontre avec Tatiana Huezo animée par Franck Lubet (responsable de la programmation de la Cinémathèque)

À 20h45 : projection de Noche de Fuego Mercredi 29 mars Ouverture de Cinéma en Construction 42, spéciale Cinéma colombien contemporain : À 19h au Gaumont Wilson

Projection de La Roya de Juan Sebastián Mesa en sa présence Jeudi 30 mars Atelier Universitaire – Conversatorio : De 10h à 12h à la Cinémathèque

Table ronde « Regards croisés entre universitaires et cinéastes »

Invités Manuela Martelli (section RéalisActrices), Tatiana Huezo (section Otra Mirada), Laurence Mullaly (Université de Tours) et Alexis Yannopoulos (Université Toulouse Jean Jaurès) Cinéma d’animation avec Santiago Caicedo à la Cinémathèque : À 13h : projection de Virus Tropical

À 15h : rencontre avec Santiago Caicedo (réalisateur) et Arnaud Miquel (attaché audiovisuel de l’Ambassade de France en Colombie), en visioconférence Documentaires en compétition : À 13h à la Cave Poésie

Rencontre avec les réalisateurs et réalisatrices Le rendez-vous de l’actu. La culture au Brésil : état des lieux : À 18h à la Médiathèque José Cabanis

Intervenants : Sylvie Debs, Sébastien Rozeaux, spécialistes du Brésil et Rafael Sampaio, producteur brésilien. Jeudis des Abattoirs Du désarroi au rêve – Les œuvres brèves de Tatiana Huezo : À 18h30 aux Abattoirs

Programme de courts-métrages et rencontre avec la réalisatrice Cinéma colombien contemporain : À 19h40 à l’ABC

Projection de Como el Cielo Después de Llover de Mercedes Gaviria Jaramillo en sa présence Vendredi 31 mars Soirée documentaire « Luttes pour l’environnement en Amérique latine » : À 19h30 à l’ABC

Projection de Berta Soy Yo de Katia Lara

Suivie d’une discussion animée par ATTAC Toulouse et Les amis du Monde Diplomatique Cinéma colombien contemporain : À 17h40 à l’ABC : projection de Nestra Pelicula de Diana Bustamante en sa présence

À 20h30 à l’American Cosmograph : projection de L’Éden d’Andrés Ramírez Pulido en sa présence Samedi 1er avril Délibération publique du jury du Syndicat français de la critique de cinéma : À 11h à la Cave Poésie Spécial court-métrage frontière fiction-documentaire : À 14h au Gaumont Wilson

Programme découverte court-métrage suivi d’une rencontre Remise des prix de compétition – film de clôture, au Gaumont Wilson : À 18h30 : cérémonie de remise des prix (entrée libre)

À 21h : film de clôture Argentina, 1985 de Santiago Mitre Dimanche 2 avril Mini-série événement Turbia, au Gaumont Wilson : À 14h : partie 1 (épisodes 1, 2, 3)

À 16h10 : partie 2 (épisodes 4, 5, 6) Projection des films primés : À 17h à la Cinémathèque

À 17h30 à l’ABC

À 19h à la Cinémathèque

