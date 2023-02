La Fête du Court-Métrage Multi-lieux Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Une semaine pour fêter la magie du court-métrage. Multi-lieux TOULOUSE Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “http://www.sequence-court.com/”}, {“link”: “https://www.lafeteducourt.com/la-programmation-2023.html”}] Célébrer le fortmat court Manifestation annuelle et nationale, cet événement est né de la volonté de d’offrir une meilleure visibilité au court-métrage pour le plus grand nombre.

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous.

De nombreuses structures participent à l’événement, des salles de cinéma mais également des lieux de projection associatifs, médiathèques ou établissements scolaires.

Cette année, Toulouse a de nouveau été sélectionnée parmi les villes ambassadrices de la Fête du Court-Métrage par l’intermédiaire du Festival Séquence Court-Métrage. Les lieux participants Le festival se déploie dans plusieurs lieux culturels toulousains : Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse

Théâtre du Grand Rond

Le Bijou

Médiathèque José Cabanis

Médiathèque Empalot

Médiathèque Serveyrolles

Médiathèque Grand M

Le Cratère

American Cosmograph

Centre Culturel Bellegarde

L’Itinéraire-Bis

L’Escabel – café associatif Programmation Mercredi 15 mars : De 14h à 17h à la Médiathèque Serveyrolles : projection suivie d’un atelier en continu pour fabriquer un thaumatrope (à partir de 7 ans)

À 14h30 à la Médiathèque Grand M : projections et échanges “Célébrons et parlons ensemble du cinéma court” (à partir de 10 ans)

À 14h30 au Centre culturel La Brique Rouge : projection jeune public (à partir de 4 ans)

À 15h à la Médiathèque Empalot : projection jeune public

À 20h à l’Itinéraire Bis : programme Affranchies, séance Unis-Cité Jeudi 16 mars : À 19h30 au Cratère : Le Cratère fête le court, 2 séances de projection, une rencontre et un pot offert Vendredi 17 mars : À 18h à la Médiathèque Côte Pavée : projection Samedi 18 mars : À 11h à l’American Cosmograph : projection jeune public Pas bêtes ces toons !

De 14h à 18h au Musée Les Abattoirs (Auditorium) : la Fête du Court aux Abattoirs, projections et ateliers (tout public et jeune public)

À 15h à la Médiathèque Empalot : séance de projection

De 16h à 18h au Centre culturel Bellegarde : la Fête du Court au Centre Bellegarde, séance jeune public, visite dansée de l’exposition et programme spécial Let’s dance Dimanche 19 mars : De 15h à 19h au Théâtre du Grand Rond : le Grand Rond fête le court, projections et improvisation en partenariat avec La Ludi

À 15h à la Médiathèque José Cabanis : projection

À 16h15 à la Médiathèque José Cabanis : projection P’tit rituel du dimanche (à partir de 3 ans, inscription sur place)

À 19h30 à l’American Cosmograph : programme Du court au long Mardi 21 mars : De 18h30 à 23h30 au Bijou : Soirée de Clôture, 2 programmes et le ciné-concert Elles n’en font qu’à leur tête Détails de la programmation sur le site web du festival Séquence Court-Métrage Informations générales sur le site web de la Fête du Court-Métrage

