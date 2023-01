Le Printemps du Rire Multi-lieux Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Printemps du Rire Multi-lieux, 10 mars 2023, Toulouse. Le Printemps du Rire 10 mars – 9 avril Multi-lieux

Tarifs en fonction des spectacles, de gratuit/prix libre à 40€

Pendant un mois, le festival propose plus de 80 spectacles d’humour dans de nombreuses salles, à Toulouse et ailleurs en Haute-Garonne. Multi-lieux TOULOUSE Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://leprintempsdurire.com/”}] 29e édition du festival Cette année, le Printemps du Rire propose plus de 80 spectacles et près de 170 représentations dans une quarantaine de salles situées aux 4 coins du département. One man et one woman show, stand-up, théâtre, spectacles musicaux, parodie, improvisation, courts-métrages… une programmation éclectique pour tous les styles d’humour ! Lieux participants À Toulouse : Le 9

Casino Barrière

Centre Culturel des Minimes

Connexion Live

Espace Roguet

Grenier Théâtre

Le Bijou

Pavillon République

Salle Nougaro

Théâtre de la Violette

Théâtre du Fil à Plomb

Théâtre du Grand Rond

Zénith Toulouse Métropole Dans les autres communes de la Métropole : L’Odyssée et l’Auditorium à Balma

Le Bascala à Bruguières

L’Aria de Cornebarrieu

Salle du Trépadé à Fonsorbes

Salle Culturelle à Gratentour

Grande Halle de L’Union

Salle Molière à Launaguet

Théâtre Musical à Pibrac

Altigone à Saint-Orens-de-Gameville

Théâtre Marcel Pagnol à Villeneuve-Tolosane Programmation Du 10 au 12 mars Vendredi 10 mars : À 19h30 au Théâtre de la Violette : C’est toujours la femme qui cherche l’époux

À 20h30 au Grenier Théâtre : Les acteurs sont fatigués

À 20h30 au Centre de Congrès et d’Exposition Diagora (Labège) : Le Gala du Printemps

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : Blanche comme neige Samedi 11 mars : À 20h30 au Grenier Théâtre : Les acteurs sont fatigués

À 20h45 au Théâtre de la Violette : C’est toujours la femme qui cherche l’époux

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : Blanche comme neige Dimanche 12 mars : À 16h au Bascala : Brouillon

À 18h au Théâtre du Fil à Plomb : Lisa Perrio, entre autre(s) Du 14 au 19 mars Mardi 14 mars : À 19h au Théâtre du Grand Rond : Mon toit du monde à moi, c’est toi

À 20h30 au Théâtre de la Violette : Voiture de collection cherche chauffeur livreur (dans le cadre du Trophée de la Création)

À 21h au Théâtre du Grand Rond : Toute la mer du monde

À 21h30 au Bijou : La Tournée des Jeunes Talents au Bijou Mercredi 15 mars : À 19h au Théâtre du Grand Rond : Mon toit du monde à moi, c’est toi

À 20h30 au Grenier Théâtre : Les acteurs sont fatigués

À 20h30 au Théâtre de la Violette : La folle et trépidante histoire de Barbe Bleue (dans le cadre du Trophée de la Création)

À 21h au Théâtre du Grand Rond : Toute la mer du monde

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : Feu la mère de madame Jeudi 16 mars : À 19h au Théâtre du Grand Rond : Mon toit du monde à moi, c’est toi

À 19h30 au Théâtre de la Violette : Ongle pour ongle

À 20h30 au Grenier Théâtre : Les acteurs sont fatigués

À 20h30 à la Salle Nougaro : Aymeric Lompret – Yolo

À 21h au Théâtre du Grand Rond : Toute la mer du monde

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : Feu la mère de madame Vendredi 17 mars : À 19h au Théâtre du Grand Rond : Mon toit du monde à moi, c’est toi

À 19h30 au Théâtre de la Violette : Ongle pour ongle

À 20h30 au Grenier Théâtre : Les acteurs sont fatigués

À 21h au Théâtre du Grand Rond : Toute la mer du monde

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : Feu la mère de madame Samedi 18 mars : À 18h30 au 9 : Mademoiselle bigoudi invite ses ami(es) !

À 19h au Théâtre du Grand Rond : Mon toit du monde à moi, c’est toi

À 20h45 au Théâtre de la Violette : Ongle pour ongle

À 21h au Théâtre du Grand Rond : Toute la mer du monde

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : Feu la mère de madame Dimanche 19 mars : À 17h à la Salle Culturelle : La Tournée des Jeunes Talents à Gratentour Du 20 au 26 mars Lundi 20 mars : À 20h30 au Théâtre de la Violette : On a essayé de monter Hamlet (dans le cadre du Trophée de la Création) Mardi 21 mars : À 20h30 au Théâtre de la Violette : Bouche cousue (dans le cadre du Trophée de la Création)

À 20h30 au Casino Barrière : Bérangère Krief – Amour

À 21h au Théâtre du Grand Rond : Tout le monde peut en cacher un autre Mercredi 22 mars : À 10h45 au Théâtre de la Violette : Du bruit dans les tuyaux

À 16h30 au Théâtre de la Violette : Du bruit dans les tuyaux

À 20h30 à Grande Halle de L’Union : Sophia Aram – Le monde d’après

À 20h30 au Casino Barrière : Gérémy Crédeville – Enfin

À 20h30 au Théâtre de la Violette : One space, une apocalypse 2.0 (dans le cadre du Trophée de la Création)

À 21h au Théâtre du Grand Rond : Tout le monde peut en cacher un autre

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : D’amour ou d’amitié Jeudi 23 mars : À 21h au Théâtre du Grand Rond : Tout le monde peut en cacher un autre

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : D’amour ou d’amitié Vendredi 24 mars : À 20h30 au Zénith Toulouse Métropole : La Nuit du Printemps Samedi 25 mars : À 10h45 au Théâtre de la Violette : Du bruit dans les tuyaux

À 16h30 au Théâtre de la Violette : Du bruit dans les tuyaux

À 20h30 au Casino Barrière : Fabrice Éboué – Adieu hier

À 21h au Théâtre du Grand Rond : Tout le monde peut en cacher un autre

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : D’amour ou d’amitié

À 21h au Théâtre Molière : La maîtresse en maillot de bain Dimanche 26 mars : À 10h45 au Théâtre de la Violette : Du bruit dans les tuyaux

À 15h au Théâtre Molière : La maîtresse en maillot de bain

À 16h30 au Théâtre de la Violette : Du bruit dans les tuyaux Du 28 mars au 1er avril Mardi 28 mars : À 20h30 au Casino Barrière : FX Demaison – Di(x)vin(s) Mercredi 29 mars : À 20h30 au Casino Barrière : Anne Roumanoff – Tout va presque bien !

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : Ça fait peur, non ? Jeudi 30 mars : À 19h30 au Théâtre de la Violette : Démente

À 20h30 à L’Aria : Vulgaire

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : Ça fait peur, non ? Vendredi 31 mars : À 19h au Théâtre Marcel Pagnol : Double soirée, Le crack boursier puis Rosemonde

À 19h30 au Théâtre de la Violette : Démente

À 20h30 au Théâtre Musical de Pibrac : Barber Shop Quartet

À 20h30 à l’Espace Roguet : Yodel, chronique d’un putsch involontaire

À 20h30 à Altigone : Vérino – Focus

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : Ça fait peur, non ? Samedi 1er avril : À 20h30 au Centre culturel des Minimes : Pink Paradise

À 20h30 à l’Odyssée : Élisabeth Buffet – Mes histoires de cœur

À 20h45 au Théâtre de la Violette : Démente

À 21h à la salle du Trépadé : La candidate

À 21h au Théâtre du Fil à Plomb : Ça fait peur, non ? Du 4 au 9 avril Mardi 4 avril : À 21h30 au Bijou : Sten & Chardon, les dossiers de la chanson Mercredi 5 avril : À 10h45 au Théâtre de la Violette : Brice et Jojo

À 16h30 au Théâtre de la Violette : Brice et Jojo

À 20h au Connexion Live : Princesses Leya – 1ère partie Thom Souyeur & Les Petits Grégory

À 21h30 au Bijou : Sten & Chardon, les dossiers de la chanson Jeudi 6 avril : À 19h30 au Théâtre de la Violette : Les dégingandés

À 20h30 à la Salle Nougaro : Inno JP – La vie quoi

À 20h30 à Altigone : Djimo – À 100%

À 20h30 au Théâtre Musical de Pibrac : Les Cata Divas

À 21h30 au Bijou : Charly poète poète Vendredi 7 avril : À 19h30 au Théâtre de la Violette : Les dégingandés

À 20h30 à la Salle Nougaro : Thomas joue ses perruques (Deluxe édition)

À 20h30 au Pavillon République : La folle histoire de France

À 21h30 au Bijou : Charly poète poète Samedi 8 avril : À 10h45 au Théâtre de la Violette : Brice et Jojo

À 16h30 au Théâtre de la Violette : Brice et Jojo

À 20h30 à l’Auditorium : Yann Guillaume – nouveau spectacle

À 20h45 au Théâtre de la Violette : Les dégingandés Dimanche 9 avril : À 10h45 au Théâtre de la Violette : Brice et Jojo

À 16h30 au Théâtre de la Violette : Brice et Jojo

À 18h30 (lieu secret) : Hector ou rien Pour aller plus loin Détails de la programmation sur le site web du festival

