Séances aux tarifs des différents cinémas ; Pass 4 films à 22€ (cinémas ABC, American Cosmograph, Gaumont Wilson)

Le festival de films LGBTQIA+ revient pour sa 16e édition à Toulouse du 27 janvier au 5 février. Multi-lieux TOULOUSE Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.des-images-aux-mots.fr/ »}] 16e édition du festival Cette nouvelle édition propose comme chaque année son lot de films LGBTQI+ agrémentés de rencontres, débats, performances, expositions… Lieux participants à Toulouse : Cinéma ABC

Cinéma American Cosmograph

Cinéma Le Cratère

Cinéma Gaumont Wilson

Cinéma Utopia Borderouge

Cinémathèque

Espace Diversités Laïcité

Instituto Cervantes

Le Kalinka Programmation Vendredi 27 janvier : À 18h au Capitole (Salle des Illustres) : inauguration du festival

À 19h30 au cinéma Gaumont Wilson : exposition Contact

À 20h30 au cinéma Gaumont Wilson : projection de Wildhood Samedi 28 janvier : À 14h à l’Espace Diversités Laïcité : projection de No Sex

À 17h au cinéma Gaumont Wilson : projection de The Venus Effect

À 17h30 au cinéma ABC : projection de Lonesome

À 20h30 au cinéma Utopia Borderouge : projection de Cocon

À 21h au cinéma Gaumont Wilson : projection de Désert Privé Dimanche 29 janvier : À 13h au cinéma ABC : vernissage de l’exposition Pulsion de vie

À 14h au cinéma ABC : projection de Cœur Errant

À 16h15 au cinéma ABC : projection de Huellas

À 20h30 au cinéma Gaumont Wilson : projection de Désert Privé

À 21h au cinéma ABC : projection de Les Points sur les I Lundi 30 janvier : À 18h au cinéma Le Cratère : projection de Pornomelancholia

À 19h30 au cinéma Le Cratère : entracte convivial

À 20h au cinéma Le Cratère : projection de Down in Paris

À 20h30 au cinéma Gaumont Wilson : projection de The Venus Effect Mardi 31 janvier : À 18h à l’Espace Diversités Laïcité : accueil convivial

À 19h à l’Espace Diversités Laïcité : table ronde sur la BD LGBTQIA+

À 20h45 à l’Espace Diversités Laïcité : projection de No Straight Lines Mercredi 1er février : À 14h à l’Espace Diversités Laïcité : rencontre / dédicace de David Halphen

À 19h à la Cinémathèque : projection de My Body, My Rules

À 20h à la Cinémathèque : entracte convivial

À 21h à la Cinémathèque : projection de Too Much Pussy Jeudi 2 février : À 18h à l’Instituto Cervantes : projection de Un Hombre Llamado Flor de Otoño

À 18h au cinéma Gaumont Wilson : projection de The Venus Effect

À 20h30 au cinéma Gaumont Wilson : projection de Wildhood

À 20h30 au cinéma American Cosmograph : projection de Rebel Dykes Vendredi 3 février : À 18h au cinéma American Cosmograph : projection de Fleur d’Asphalte

À 19h au cinéma Gaumont Wilson : projection de Wildhood

À 20h au cinéma American Cosmograph : projection de PluriELLES

À 22h15 au cinéma American Cosmograph : projection de Boysnight Samedi 4 février : À 14h à l’Espace Diversités Laïcité : projection de Breack/up et Guys at Parties Like It

À 15h au cinéma Gaumont Wilson : projection de Désert Privé

À 16h au cinéma ABC : projection de Petit Mal

À 18h au cinéma ABC : projection de Dans la Mêlée

À 20h45 au cinéma ABC : Show de Frag Kings suivi de la projection de Do Drags Just Wanna Have Fun ? Dimanche 5 février : À 10h30 au cinéma Utopia Borderouge : ciné p’tit déj avec Plan Perché

À 18h30 au Kalinka : palmarès et cérémonie de clôture Le festival se déploie également en région du 6 au 28 février.

Programmation complète et détaillée sur son site web.

