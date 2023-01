Semaine Franco-Allemande – 20e édition Multi-lieux Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Entrée libre ou payante selon les rendez-vous. Consulter le programme disponible en téléchargement.

Du 16 janvier au 2 février 2023, Toulouse se met à l’heure allemande et célèbre le 20e anniversaire de son accord de coopération avec Düsseldorf au travers de nombreuses animations. Multi-lieux TOULOUSE Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne Occitanie Concerts, théâtre, conférences, ateliers, expositions : de nombreux rendez-vous sont programmmés jusqu’au 2 février pour explorer toute la richesse des liens qui unissent la France à l’Allemagne, mais aussi Toulouse à Düsseldorf, deux villes liées par un accord de coopération depuis 2003. Les temps forts de cette 20e édition 19 janvier Pièce de théâtre OPA de Ilka Vierkant À la Deutsche Schule de Toulouse à Colomiers 26 janvier Concert double plateau féminin pour fêter les 20 ans d’amitié entre Toulouse et Düsseldorf Au théâtre des Mazades 28 janvier Concert Duo Gallis répertoire pour alto et violoncelle Au Goethe-Institut

