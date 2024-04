MULTI GLISS OCEAN CENTRE VENT D’EST Vendays-Montalivet, lundi 8 juillet 2024.

MULTI GLISS OCEAN dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 et 17 juillet CENTRE VENT D’EST 820

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T08:30:00+02:00 – 2024-07-08T09:00:00+02:00

Fin : 2024-07-17T16:00:00+02:00 – 2024-07-17T16:30:00+02:00

C’est dans un environnement 100% nature entre pins et océan que nous vous proposons cette colonie 100% sport!

Tout au long du séjour, les enfants ne manqueront pas d’air ! ils prendront un bon bol d’air iodé avec une activité surf et bodyboard ; ils relèveront le défi du splash park, et ils auront la tête en l’air à la cime des arbres. Bref, un séjour qui leur fera prendre le large et gagner de la hauteur !

Activités :

– 2 séances de surf

– 1 séance de bodyboard

-1 séance d’accrobranches

– 1 journée au lac d’Hourtin avec 1 séance de splash park

Baignade à la mer tous les jours

Jeux divers, veillées…

Toutes les activités se trouvent à 15 minutes du centre à pied.

CENTRE VENT D'EST montalivet 33 Vendays-Montalivet 33930 Montalivet-les-Bains Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 64 63 16 01 https://evasion-vacances.com contact@evasion-vacances.com