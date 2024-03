MULTI ADRENALINE Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez, dimanche 28 juillet 2024.

MULTI ADRENALINE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 28 juillet – 10 août Saint-Hilaire-de-Riez 1268 € Sans transport

Séjour de 14 jours : du 28 juillet au 10 août 2024

Entre St Gilles Croix de Vie et St Jean de Monts, le village sportif UCPA est situé au sein d’un parc aménagé et clos de 5 ha avec un accès direct à l’océan. Les jeunes profitent de l’immense plage de sable fin et d’un très beau plan d’eau pour la pratique des activités nautiques.

Au programme : 2 séances de catamaran, 2 séances de windsurf, 2 séances de wakeboard, 3 séances de Stand Up Paddle, 1 séance d’accrobranche, tournoi de beach volley, vélo de randonnée nature, beach sport contest et sunset au bord de l’océan.

14 jours de folie au bord de l’océan pour savourer la glisse sur différents supports ! Un séjour FRESH and FUN !

Saint-Hilaire-de-Riez 25 Avenue de la Pège, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez