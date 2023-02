une semaine de découvertes et de couleurs multi accueil trotte marmotte Biviers Catégories d’Évènement: Biviers

une semaine de découvertes et de couleurs multi accueil trotte marmotte, 20 février 2023, Biviers. une semaine de découvertes et de couleurs 20 – 24 février multi accueil trotte marmotte chaque jour une journée thématique est organisée: journée artiste en herbe, journée expériences sensorielles, journée chacun son chemin, journée pyjama, journée cartons… avec des activités diverses multi accueil trotte marmotte biviers 330 Biviers 38330 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

2023-02-20T10:00:00+01:00

2023-02-24T10:30:00+01:00

