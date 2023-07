Libres Cabanes Multi-accueil Suzanne-Lacore Montlouis-sur-Loire, 31 juillet 2023, Montlouis-sur-Loire.

Libres Cabanes 31 juillet – 4 août Multi-accueil Suzanne-Lacore

Libres cabanes invite le public à une découverte d’espaces sensoriels et ludiques à travers différents modules de cabanes : tipi, igloo, cabine roulante, maison en carton ; ces variations de construction pourront jouer sur les matières, les transparences, l’ambiance sonore légère, teintée de bruits de nature, d’eau qui coule, de poissons volants…

Tourner, ramper, se cacher, enjamber, rouler, glisser, écouter, se reposer… Ces ateliers permettront à l’enfant de s’épanouir, et nous aussi ! Car la meilleure façon d’aider les enfants à s’épanouir c’est de s’épanouir avec eux.

Nous envisagerions la construction de modules de cabanes, parfois avec la participation du public: exemple de construction avec un cerclage, qui devient toit, puis berceau… Le chant, la musique avec instruments en direct ou enregistrée, accompagneront ces instants éphémères.

Des petits Coin cocoon seront là, pour susciter le toucher, l’écoute, la détente, le corps pourra se reposer dans n’importe quelle posture. Des coussins aux différentes textures diffuseront un son : oreillers sonores, matelas pour s’étendre. On ne fait rien… Si, on rêve.

Ces deux artistes ont parcouru du temps dans les lieux de la petite enfance, pour observer, échanger et tester des propositions artistiques. Ils continuent de nourrir leur travail pour la création de spectacles et pour continuer ce chemin avec les tout-petits avec ces formes légères et intemporelles. Par leur expérience sur le terrain, ils s’accordent à penser que les rencontres doivent se répéter pour permettre à tous d’éprouver de la détente et de la confiance. Respecter le rythme de chacun est essentiel pour vivre ensemble.

Leur travail suscite la curiosité et permet à l’enfant de forger son autonomie dans un climat de sécurité où la liberté est possible. L’improvisation et l’imprévu sont les partenaires de vie.

Ces moments communs, artistes et enfants réunis s’éveillent autour de la musique et du chant spontané en proximité, des déplacements et du jeu par l’exploration de l’espace dans lequel on se trouve ensemble, en tout petit collectif.

Ces aventures humaines permettent à tous, enfant, encadrant, parent, intervenant, de développer sa capacité d’être socialisé à travers l’art.

Avec: Frédérique Baliteau, Quentin Police

Multi-accueil Suzanne-Lacore 14 avenue d’Appenweier, 37270 Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 50 97 85 L’accueil peut être régulier ou ponctuel selon les besoins de chacun.

Compagnie Switch