semaine de la petite enfance POP UP MULTI-ACCUEIL MADIBA, 21 mars 2023, Évreux. semaine de la petite enfance POP UP 21 et 23 mars MULTI-ACCUEIL MADIBA Ateliers parents/enfants/professionnels MULTI-ACCUEIL MADIBA 10 rue Duguay Trouin 27000 Evreux Le Clos au Duc Évreux 27000 Eure Normandie Atelier peinture pop: peinture en jet à l’aide de bouteilles percées sur une fresque avec pochoir représentant une famille.

Atelier sensoriel pop: jeux de lumières, couleurs, colonnes bulles, musiques douces.

Atelier Boom pop: avec musiques pop et bulles de savons.

Ateliers comptines pop: comptines avec livre pop créé par les educatrices de jeunes enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T16:00:00+01:00

2023-03-23T18:00:00+01:00

