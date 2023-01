Semaine nationale de la petite enfance Multi-accueil Gisors Catégories d’Évènement: Eure

Gisors

Semaine nationale de la petite enfance Multi-accueil, 20 mars 2023, Gisors. Semaine nationale de la petite enfance 20 – 24 mars Multi-accueil Pop ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien. Multi-accueil route de Rouen Gisors 27140 Eure Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00

2023-03-24T17:00:00+01:00

Gisors Eure