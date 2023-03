Semaine de la petite enfance au Fossé des 13 MULTI ACCUEIL DU CENTRE SOCIO CULTUREL DU FOSSE DES TREIZE STRASBOURG Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Semaine de la petite enfance au Fossé des 13 MULTI ACCUEIL DU CENTRE SOCIO CULTUREL DU FOSSE DES TREIZE, 20 mars 2023, STRASBOURG. Semaine de la petite enfance au Fossé des 13 20 – 24 mars MULTI ACCUEIL DU CENTRE SOCIO CULTUREL DU FOSSE DES TREIZE tout au long de la semaine : ateliers gym, musique, percussion, peinture au ballon, manipulation POP en libre service, comptines en allemand, raconte tapis, compte et contines, invitation des parents de la crèche au repas et au gouter tout au long de la semaine, apéro et pti déj’, papier bulle en folie, fresque participative, massage bébé, lectures lumineuses…Et plein d’autres surprises!!! MULTI ACCUEIL DU CENTRE SOCIO CULTUREL DU FOSSE DES TREIZE 6 RUE FINKMATT STRASBOURG 6700 Bas-Rhin Grand Est 03 88 14 36 55 http://www.rdvpetiteenfance.fr MULTI-ACCUEIL COLLECTIF Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T18:30:00+01:00

2023-03-24T08:30:00+01:00 – 2023-03-24T18:00:00+01:00

