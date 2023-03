Semaine nationale de Petite Enfance : de la couleur, de la découverte, de la musique mais aussi un partage de savoirs et de connaissances ! Multi-accueil Doudous et Compagnie Gaillon Catégories d’Évènement: Eure

Gaillon

Semaine nationale de Petite Enfance : de la couleur, de la découverte, de la musique mais aussi un partage de savoirs et de connaissances ! Multi-accueil Doudous et Compagnie, 20 mars 2023, Gaillon. Semaine nationale de Petite Enfance : de la couleur, de la découverte, de la musique mais aussi un partage de savoirs et de connaissances ! 20 – 24 mars Multi-accueil Doudous et Compagnie Notre Pôle Enfance avec les équipes du multi-accueil et du Relais Petite Enfance proposent à ses usagers des animations sur toute la semaine : Ateliers d’éveil sur le thème des couleurs, de la musique

Ateliers contes et histoires

Webinaire le soir sur un thème Petite Enfance

Un café/débat le mercredi matin Multi-accueil Doudous et Compagnie 5 rue Roland Roche Gaillon 27600 Aubevoye Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:30:00+01:00 – 2023-03-20T12:30:00+01:00

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Eure, Gaillon Autres Lieu Multi-accueil Doudous et Compagnie Adresse 5 rue Roland Roche Ville Gaillon Departement Eure Lieu Ville Multi-accueil Doudous et Compagnie Gaillon

Multi-accueil Doudous et Compagnie Gaillon Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gaillon/

Semaine nationale de Petite Enfance : de la couleur, de la découverte, de la musique mais aussi un partage de savoirs et de connaissances ! Multi-accueil Doudous et Compagnie 2023-03-20 was last modified: by Semaine nationale de Petite Enfance : de la couleur, de la découverte, de la musique mais aussi un partage de savoirs et de connaissances ! Multi-accueil Doudous et Compagnie Multi-accueil Doudous et Compagnie 20 mars 2023 Gaillon Multi-accueil Doudous et Compagnie Gaillon

Gaillon Eure