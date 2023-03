Ma vie en POP Multi accueil Casson Catégories d’Évènement: CASSON

Loire-Atlantique

Ma vie en POP Multi accueil, 20 mars 2023, Casson. Ma vie en POP 20 – 24 mars Multi accueil Peinture propre, Paint ball dans une pièce dédiée, un POP café pour se retrouver, autant d’évènements qui permettront à tous de vivvre une semaine de folie autour de la POP culture. Musique, couleurs, lumières seront aussi au rendez vous!!!!! Multi accueil Casson Casson 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:30:00+01:00 – 2023-03-20T11:00:00+01:00

2023-03-24T15:30:00+01:00 – 2023-03-24T18:00:00+01:00

