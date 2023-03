Pop, explorer l’extraordinaire au quotidien Multi Accueil Associatif Bidibul, 20 mars 2023, Pont-de-l'Arche.

Pop, explorer l’extraordinaire au quotidien 20 – 24 mars Multi Accueil Associatif Bidibul

A l’occasion de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, le multi accueil associatif Bidibul proposera aux familles adhérentes dans la crèche:

_ des temps de découverte de la structure avec leur enfant tous les matins de la semaine (sur inscription préalable et limitée à 2 adultes par enfant),

_ des ateliers d’activités sensorielles à réaliser et à utiliser ,

_ la réalisation d’une fresque « Pop » avec des objets du quotidien, ainsi qu’une mascotte « Pop » décorée par les enfants

_ une galerie de portraits « enfant et doudou » réalisée par les professionnelles et les enfants,

_ un atelier lecture sur le thème de la Semaine réalisé par l’animatrice Bibliothèque de la Ville de Pont de l’Arche à la crèche le Jeudi,

_ un atelier « les objets du quotidien détournés » dès 16h30-18h30 ouverts aux familles adhérentes le lundi

_ un atelier » explorons le monde à travers une factory Rit revisitée » dès 16h30-18h30 ouverts aux familles adhérentes le mercredi

A l’occasion de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, le multi accueil associatif Bidibul s’associe avec les acteurs Petite Enfance de la Ville de Pont de l’Arche et de l’Agglomération Seine-Eure :

_ des ateliers conte/lecture sur le thème de la Semaine seront réalisés par l’animatrice Bibliothèque de la Ville de Pont de l’Arche au centre des Loisirs le mardi (ouvert à toutes les familles et accompagnants) et au RPE le mercredi matin avec les accueillantes du LAEP (ouvert à toutes les familles et accompagnants) rue Blin (et à la crèche le Jeudi).

_ la possibilité de participer à une conférence en web binaire le mardi soir avec David Ducastel, psychologue, « l’agressivité chez le jeune enfant » (lien du web binaire envoyé par simple demande via mail contact du RPE A Petits Pas apetitspas@seine-eure.com (de 19h30 à 21h00)

_ la possibilité de participer à un temps d’échanges le jeudi soir avec Isabelle Bois, psychologue au RPE rue Blin « Quand les parents se séparent… Quel impact sur le quotidien des enfants? » Sur inscription via psy.apetitspas@seine-eure.com (de 19h30 à 21h00)

_ des ateliers proposés aux assistantes maternelles et ouverts à toutes les familles et accompagnants soit à La Saussaye (au Centre de Loisirs le lundi matin), soit sur Pont de l Arche (les autres jours, sauf mercredi, au RPE ou au gymnase du Bon Air) avec des goûters partagés le lundi, le jeudi et le vendredi (le final de la semaine) de 16h à 19h rue Blin au RPE.

_ les ateliers du LAEP (au RPE rue Blin) le mardi de 15h à 18h, le mercredi matin de 9h à 11h ouverts à toutes les familles et accompagnants,

_ les ateliers du LAEP spécial Baby gym le jeudi de 9h à 11h au gymnase du Bon AIr ouverts à toutes les familles et accompagnants

_ Un atelier musique et danse spécial parents-enfants 0-6 ans au RPE avec les accueillantes du LAEP le merdredi de 14h à 17h30 (ouvert à toutes les familles et accompagnants)

Multi Accueil Associatif Bidibul 8/10 rue Jean Prieur Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie [{« link »: « mailto:apetitspas@seine-eure.com »}, {« link »: « mailto:psy.apetitspas@seine-eure.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T11:00:00+01:00

2023-03-24T09:00:00+01:00 – 2023-03-24T11:00:00+01:00