semaine nationale de la petite enfance multi accueil A PETITS PAS, 20 mars 2023, Ermont. semaine nationale de la petite enfance 20 mars – 20 avril multi accueil A PETITS PAS proposition d’ateliers aux enfants de la crèche autour du thème pop : peinture pop, souffler dans l’eau pour entendre les bulles faires pop, construction d’instrument de musique puis utilisation pour faire de la musique pop, atelier avec les enfants et les parents autour de la peinture pop, avec des jeux de sociétés. création d’une fresque aux couleurs pop par les professionnelles, les enfants et les parents, cafés des parents en mangeant du pop corn. multi accueil A PETITS PAS 30b rue Maurice Berteaux Ermont Ermont 95120 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:30:00+01:00 – 2023-03-20T11:00:00+01:00

2023-04-20T16:00:00+02:00 – 2023-04-20T18:00:00+02:00

