MULLER / FLAMENT / MISTRAL / KEDROFF, piano, harpe et chant Église Saint-Merry, 5 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 16h à 18h

gratuit

Airs et duos de Gaetano Donizetti et Jan Ladislav Dussek

Pierre Muller, piano

Premier prix de piano à l’unanimité au Conservatoire de Strasbourg, Pierre Muller rencontre le maestro Sergiu Celibidache avec qui il a eu la chance d’échanger durant plusieurs années.

Il mène parallèlement les activités :

– de chef de chant (Chorégies d’Orange, CNIPAL de Marseille, Aix-en-Provence…)

– d’enseignant (au Conservatoire de Strasbourg, à Paris, à l’École de Chant de l’Opéra de Paris…)

– de soliste concertiste (en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, aux États-Unis).

Emmanuelle Flament, harpe

Médaille d’or du Conservatoire national de Région de Clermont-Ferrand, Emmanuelle Flament-Guelfucci a suivi l’enseignement de Germaine Lorenzini pendant plusieurs années. Sa thèse de l’École des Chartes a porté sur La naissance de l’École française de la harpe au XVIIIe siècle. Explorant un répertoire varié et injustement méconnu, elle se produit régulièrement comme soliste, avec voix ou en musique de chambre.

Catherine Mistral, mezzo

Danseuse classique formée au Centre International de Danse Rosella Hightower, à Cannes, Catherine Mistral se produit, dès son jeune âge, dans cette discipline (Compagnie Mario Garci, Fêtes du Pont Neuf…).

Elle intègre ensuite le Cours Florent (en Art Dramatique) et est immédiatement engagée pour interpréter le rôle d’Eugénie Grandet, qu’elle jouera pendant plus d’un an en tournée nationale. Elle enchaîne les rôles pour la télévision (La tête en l’air pour France 2…) et les enregistrements radiophoniques (L’anniversaire de l’Infante pour France Culture…).

C’est lors de sa rencontre avec Pierre Muller, qu’elle décide de se consacrer à l’art lyrique. Cette rencontre s’avèrera décisive puisqu’elle exerce, depuis, exclusivement cette profession.

Catherine Mistral participe à des productions lyriques à Paris et en région.

C’est ainsi qu’elle est Serpina de La serva padrona de Jean-Baptiste Pergolèse, qu’elle chante Erik Satie, Francis Poulenc, dans des spectacles mis en scène par Christiane Meriel.

C’est dans les rôles (Rosina, Cenerentola, Isabella), les airs et duos de Gioacchino Rossini que Catherine Mistral s’illustre aujourd’hui particulièrement. Sa voix de colorature lui permet d’aborder avec aisance ce répertoire éblouissant.

Invitée à se produire en Allemagne et dans notre pays, elle participe régulièrement à des soirées événementielles pour des entreprises et des particuliers.

Elle maîtrise un répertoire éclectique : musique ancienne, mélodie française, cantates de Bach, airs de concert de Mozart, airs légers de musique française et bien sûr, des extraits de virtuosité rossinienne.

Alexandra Kedroff, soprano

Jeune soprano lyrique, Alexandra Kedroff est issue d’une famille de musiciens, ce qui lui a permis de chanter dès son plus jeune âge. À l’adolescence, elle intègre le chœur de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris, ainsi que d’autres ensembles vocaux, avec lesquels elle a pu participer à plusieurs concerts au répertoire sacré et profane, à Paris et en région. Après dix ans de piano et l’obtention de son Diplôme de fin d’études au Conservatoire de Montgeron, elle se passionne pour le chant lyrique en rencontrant son premier professeur, Sandra Silvio. En 2018, elle intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison dans la classe de chant de Mary Saint-Palais, travaillant parallèlement avec le ténor Sébastien Obrecht. Cette année, elle va poursuivre son parcours artistique à Berlin, au sein de la prestigieuse Hochschule für Musik Hanns Eisler.

