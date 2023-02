MULIER COMPAGNIE MADUIXA ESPACE JEAN POPEREN, 5 mars 2023, MEYZIEU.

La Mairie de Meyzieu (L.1-111 60 63) présente : ce spectacle. Danse sur échasses Mulïer Compagnie Maduixa Dimanche 5 mars 2023 17h Espace Jean Poperen Compagnie Cia. Maduixa | Idée et mise en scène Joan Santacreu | Chorégraphie Mamen Garcia | Dramaturgie Roser de Castro | Interprètes Ana Cosin (réprésentations de Mai) Laia Sorribes (représentations d’Octobre), Paula Quiles, Cristina Maestre, Sara Canet, Paula Esteve | Musique Damián Sánchez | |Lumières Ximo Olcina Mulïer est un spectacle de danse sur échasses interprété par cinq amazones qui nous livrent un ballet d’unissons et de fulgurances en hommage à toutes les femmes. Le spectacle est né de la nécessité pour le directeur artistique catalan, Joan Santacreu, d’explorer l’identité féminine et de libérer “la facette sauvage et libre de la nature féminine que les différentes civilisations se sont efforcées de domestiquer au cours de l’histoire”. Les danseuses de Mulïer juchées sur des échasses, jouent avec les notions d’équilibre, de puissance, d’élévation pour parler de la femme, de son énergie, de ses aspirations et de ses combats. La richesse et la précision gestuelles, la sensibilité et la sincérité des interprètes soutiennent superbement la recherche constante de poésie et d’émotion de la compagnie Maduixa. Durée : 1h Dans le cadre de la journée de la femme. EUR20.0 20.0 euros

ESPACE JEAN POPEREN MEYZIEU 1 RUE LOUIS JOUVET 69330

