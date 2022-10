delcarmen Salle Marcet – 44340 Bouguenais Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

delcarmen raconte l’appartenance à deux langues, à deux pays, à deux cultures -française et espagnole mais aussi l’envie de ne plus s’appartenir, de se détacher doucement du passé, de faire quelque chose de léger avec ses propres racines. Ce sont des chansons cousues main écrites en franco-espagnol, dans une ambiance intimiste portée par la voix et la guitare. Les sources d’inspiration sont multiples : chansons folk, chanson pop, musique du monde…

Avec Julia Gomez (chant), Mathieu Pichon (Guitares) Salle Marcet – 44340 Bouguenais 2 rue Célestin Freinet 68100 Mulhouse Rebberg Haut-Rhin samedi 19 novembre – 20h00 à 21h15

