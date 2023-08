Salon des Collectionneurs et des Passionnés Parc des Expositions Mulhouse, 6 février 2024 09:00, Mulhouse.

Salon des Collectionneurs et des Passionnés Parc des Expositions Mulhouse Mardi 6 février 2024, 09h00

Salon agrémenté avec de la Brocante de Qualité, Arts de la Table, Faïences de Sarreguemines, Objets de Décoration, Antiquités et Divers Collections de l’Univers du Parfum, de Miniatures et Flacons de Parfum Anciens, Cartes Parfumées, Objets Publicitaires en Parfum, Bijoux, Cartes Postales, Philatélie, Numismatique, Marcophilie, Etiquettes de Vins et de Bières, Ex Libris, Télécartes, Imagerie Pieuse, Affiches, Tableaux, Lithographie, Gravures, Vieux Papiers de Collections, Capsules de Champagne, Disques Vinyles, Ours et Poupées, Insignes et Décorations Militaires, Jouets et Jeux Anciens, Figurines, Kinders, Légos, Playmobils, Pokémons, Objets Brassicoles, Plaques Emaillées, Livres Anciens, Bandes Dessinées, Tintin, Stylos Publicitaires, Fèves, Pin’s et plein d’autresDécouvertes.

En Exposition, il est présentée : « Mulhouse, Terre des Jeux ».

Buvette et Restauration par le Restaurant de l’Esplanade.

Parc des Expositions 120 rue Lefèbvre 68100 Mulhouse Bourtzwiller Mulhouse 68100 Haut-Rhin