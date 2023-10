Laura Chaplin à Mulhouse MUSEUM Dan GERBO Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse Laura Chaplin à Mulhouse MUSEUM Dan GERBO Mulhouse, 3 novembre 2023 17:00, Mulhouse. Laura Chaplin à Mulhouse MUSEUM Dan GERBO Mulhouse Vendredi 3 novembre, 17h00 Rencontrez Laura Chaplin, la petite-fille de Charlie Chaplin, à l’expo spéciale du MUSEUM Dan GERBO le 3 novembre, 17h-21h. Art et joie de vivre à l’honneur. Billets 8-12 €, boisson incluse. Vendredi 3 novembre, 17h00 1

https://www.instagram.com/museumdangerbo/ Laura Chaplin au MUSEUM Dan GERBO Rencontrez Laura Chaplin au Musée d’Art Contemporain de Mulhouse ! Saisissez l’opportunité de rencontrer notre nouvelle Artiste du Mois, Laura Chaplin, le vendredi 3 novembre de 17h à 21h, à la nocturne d’inauguration de son exposition ! Ce novembre, le MUSEUM Dan GERBO CONTEMPORARY ART de Mulhouse mettra en lumière la petite-fille de la légende du cinéma Charlie Chaplin, Laura Chaplin, dans le cadre d’une nouvelle exposition temporaire. L’artiste suisse, inspirée par l’héritage de son illustre grand-père, célèbre à travers son art le rire comme le premier pas vers le bonheur. Ne manquez pas cette exposition qui marie habilement l’art et la joie de vivre ! Soirée de présentation du nouvel Artiste du Mois tous les premiers vendredis du mois, de 17h à 21h. Entrée entre 8 € et 12 € avec une consommation gracieusement offerte. https://www.instagram.com/museumdangerbo/ MUSEUM Dan GERBO 45 rue des Machines Mulhouse 68200 Haut-Rhin Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu MUSEUM Dan GERBO Adresse 45 rue des Machines Ville Mulhouse Departement Haut-Rhin Lieu Ville MUSEUM Dan GERBO Mulhouse

MUSEUM Dan GERBO Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/