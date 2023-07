Visite guidée : MUSEUM Dan GERBO Contemporary Art à Mulhouse, France MUSEUM Dan GERBO Mulhouse, 10 juillet 2023 10:00, Mulhouse.

Le paysage artistique de Mulhouse s’enrichit avec l’ouverture d’un musée d’art contemporain, qui offre aux amateurs d’art une expérience immersive inédite. Le MUSEUM Dan GERBO, situé au 45 rue des Machines, à Mulhouse, qui a ouvert ses portes le 1ᵉʳ juillet 2023.

L’une des caractéristiques les plus fascinantes de notre musée est l’œuvre monumentale de l’artiste Dan Gerbo intitulée « Le repos du guerrier ». Planté à l’entrée, nez dans le sol, un véritable avion de chasse Jaguar Sepecat ne manquera pas d’attirer l’attention des visiteurs et d’inviter à la réflexion. À travers le reste de ses créations conceptuelles, l’artiste utilise habilement l’humour pour pointer du doigt la cupidité. Il nous rappelle subtilement que la félicité ne réside pas dans l’accumulation de richesses matérielles, mais plutôt dans la quête du bonheur authentique. Il encourage ainsi un hédonisme total.

Par ailleurs, le musée aspire à créer un environnement dynamique où l’art contemporain peut être apprécié par un large public. En effet, le Museum propose la location mensuelle d’espaces de vente où les galeries du monde entier pourront disposer d’une visibilité inédite à la croisée des frontières allemande, française et suisse, tout au long de l’année.

De plus, le MUSEUM Dan GERBO consacre une partie du musée pour mettre en avant des artistes émergents de la région, offrant ainsi une plateforme précieuse pour exposer leurs créations et favoriser leur développement artistique. Prochainement, le musée organisera des concours mensuels permettant à des nouveaux artistes de bénéficier d’une exposition exclusive dans cette partie spéciale du musée, encourageant ainsi la diversité artistique et l’émergence de nouveaux talents. Cette double initiative du musée témoigne de son engagement envers la promotion de la scène artistique contemporaine et conceptuelle.

Le MUSEUM Dan GERBO a officiellement ouvert ses portes le 1ᵉʳ juillet 2023. Nous invitons chaleureusement tout le monde à se joindre à nous lors de la visite du musée et à plonger dans l’univers captivant de l’art contemporain.

