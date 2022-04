Plongez dans l’aventure de l’électricité Musée Electropolis Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Plongez dans l’aventure de l’électricité Musée Electropolis, 14 mai 2022 14:00, Mulhouse. Samedi 14 mai, 14h00 Sur place Visite libre (capacité d’accueil : 500 visiteurs en simultané). Sous réserve des consignes sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. Découvrez sur 4000m2 l’histoire de l’électricité depuis l’Antiquité à nos jours, plus de 1000 objets exceptionnels, le Jardin des énergies et ses machines impressionnantes du patrimoine industriel… Musée Electropolis 55 rue du Pâturage, 68200 Mulhouse 68200 Mulhouse Haut-Rhin

03 89 32 48 50 http://www.musee-electropolis.fr C’est l’histoire d’une passionnante aventure, celle de l’électricité. Elle débute dès l’Antiquité, traverse les siècles avec de nombreuses expériences, découvertes, théories et inventions… jusqu’à nos jours, où tout est électrique ! Spectacles, collections d’objets extraordinaires, appareils domestiques et effets spéciaux mettent en scène la fée électricité qui a révolutionné la vie quotidienne du XXe siècle. Au Musée EDF Electropolis, participez aux expériences telles qu’elles étaient pratiquées au XVIIIe siècle et observez d’étranges phénomènes, à vous faire dresser les cheveux sur la tête ! © Musée EDF Electropolis samedi 14 mai – 14h00 à 23h30 ©Marc Barral-Baron/Musée Electropolis Musée Electropolis

