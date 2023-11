Festival le Printemps du Tango Mulhouse, 6 juin 2024, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Autour de la culture argentine, du tango argentin et de la création contemporaine, ce festival implique autant la danse que la musique, la littérature et la gastronomie, par le biais de spectacles, concerts, bals, ateliers, conférences….

2024-06-06 fin : 2024-06-09 . EUR.

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Around the Argentinian culture, Argentinian tango and contemporary creation, this festival involves as much dance as music, literature and gastronomy, through shows, concerts, balls, workshops, conferences…

Este festival, centrado en la cultura argentina, el tango argentino y la creación contemporánea, incluye tanto la danza como la música, la literatura y la gastronomía, a través de espectáculos, conciertos, bailes, talleres, conferencias, etc.

Dieses Festival, das sich um die argentinische Kultur, den argentinischen Tango und zeitgenössische Kreationen dreht, bezieht sowohl den Tanz als auch die Musik, die Literatur und die Gastronomie durch Aufführungen, Konzerte, Bälle, Workshops, Konferenzen… ein.

