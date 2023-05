Convention Geek Unchained 120 rue Lefèbvre, 17 juin 2023, Mulhouse.

Jeux vidéo, pop culture, mangas, Harry Potter ou Star Wars, figurines, jeux de plateau… Pendant 2 jours, le Parc Expo ouvre ses portes à cet univers où il réunit exposants et curieux.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 19:00:00. EUR.

120 rue Lefèbvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Video games, pop culture, mangas, Harry Potter or Star Wars, figurines, board games… During 2 days, the Parc Expo opens its doors to this universe where it gathers exhibitors and curious people

Videojuegos, cultura pop, manga, Harry Potter o Star Wars, figuritas, juegos de mesa… Durante 2 días, el Parc Expo abre sus puertas a este universo donde reúne a expositores y curiosos

Videospiele, Popkultur, Mangas, Harry Potter oder Star Wars, Figuren, Brettspiele… Zwei Tage lang öffnet der Parc Expo seine Türen für diese Welt, wo er Aussteller und Neugierige zusammenbringt

