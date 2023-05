Visite de Soléa 109 rue Lefebvre, 16 mai 2023, Mulhouse.

Soléa vous ouvre ses portes et vous fait découvrir les coulisses de son centre d’exploitation et de maintenance, avec la visite du poste de contrôle et des a Visites guidées payantes, réservation sur tourisme-mulhouse.com.

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 15:30:00. EUR.

109 rue Lefebvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Soléa opens its doors to you and lets you discover the backstage of its operation and maintenance center, with a visit of the control room and of the control rooms. Guided tours with a fee, reservation on tourisme-mulhouse.com

Soléa le abre sus puertas y le lleva entre bastidores de su centro de explotación y mantenimiento, con una visita a la sala de control y a los talleres. Visitas guiadas de pago, reserva en tourisme-mulhouse.com

Soléa öffnet seine Türen und lässt Sie hinter die Kulissen seines Betriebs- und Wartungszentrums blicken, mit Besichtigung des Kontrollpunkts und der Räume, in denen sich die Mitarbeiter aufhalten

