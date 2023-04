Foir’Expo 120 rue Lefèbvre, 13 mai 2023, Mulhouse.

Plus grande manifestation commerciale du Sud-Alsace, la Foire de Mulhouse accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs et près de 700 exposants qui se retrouvent dans la plus grande vitrine commerciale du printemps haut-rhinois..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-20 23:00:00. EUR.

120 rue Lefèbvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



The largest commercial event in South Alsace, the Mulhouse Fair welcomes each year more than 100,000 visitors and nearly 700 exhibitors who meet in the largest commercial showcase of the spring in the Upper Rhine.

La Feria de Mulhouse, el mayor acontecimiento comercial del sur de Alsacia, acoge cada año a más de 100.000 visitantes y cerca de 700 expositores en el mayor escaparate comercial de la región del Alto Rin.

Als größte Handelsveranstaltung im Süd-Elsass empfängt die Foire de Mulhouse jedes Jahr mehr als 100.000 Besucher und fast 700 Aussteller, die sich im größten Handelsschaufenster des Oberrheinischen Frühlings treffen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région