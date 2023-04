Cirque Arlette Gruss 18 Quai des Cigognes, 5 mai 2023, Mulhouse.

Chaque année, le cirque Arlette Gruss pose son grand chapiteau à Mulhouse pour y présenter un nouveau spectacle de haute volée. Tous les numéros qui vous sont présentés, ont été récompensés à travers le monde et vous n’avez droit qu’au meilleur de l’acrobatie, de la magie, du dressage et du rire..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 19:00:00. EUR.

18 Quai des Cigognes

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est



Every year, the Arlette Gruss circus sets up its big top in Mulhouse to present a new high-flying show. All the acts presented to you have received awards throughout the world and you are entitled to the best of acrobatics, magic, dressage and laughter.

Cada año, el circo Arlette Gruss instala su carpa en Mulhouse para presentar un nuevo espectáculo de altos vuelos. Todos los números que le presentan han ganado premios en todo el mundo y tiene derecho a lo mejor de la acrobacia, la magia, la doma y la risa.

Jedes Jahr schlägt der Zirkus Arlette Gruss sein großes Zelt in Mulhouse auf, um eine neue, hochkarätige Show zu präsentieren. Alle Nummern, die Ihnen vorgeführt werden, wurden weltweit ausgezeichnet und Sie bekommen nur das Beste aus Akrobatik, Magie, Dressur und Lachen zu sehen.

