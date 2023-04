Visite guidée : Sur les pas d’Alfred Dreyfus 5 place Lambert, 17 avril 2023, Mulhouse.

Si l’Affaire Dreyfus est mondialement connue, on sait moins qu’Alfred Dreyfus est né à Mulhouse. Partez à la découverte des lieux qui lui furent familiers, ainsi qu’à ceux – républicains convaincus – qui s’engagèrent fortement en sa faveur afin de faire triompher la vérité et la justice. Revivez par là même « l’Affaire » qui a divisé la France à la fin du 19ème siècle..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-17 17:00:00. EUR.

5 place Lambert

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Although the Dreyfus Affair is known worldwide, it is less known that Alfred Dreyfus was born in Mulhouse. Discover the places that were familiar to him, as well as to those – convinced republicans – who strongly committed themselves to his cause in order to make truth and justice triumph. Relive the « Affair » that divided France at the end of the 19th century.

Aunque el asunto Dreyfus es conocido en todo el mundo, es menos conocido que Alfred Dreyfus nació en Mulhouse. Descubra los lugares que le eran familiares, así como aquellos -republicanos convencidos- que se comprometieron firmemente con su causa para hacer triunfar la verdad y la justicia. Reviva el « Affaire » que dividió a Francia a finales del siglo XIX.

Die Dreyfus-Affäre ist weltbekannt, weniger bekannt ist, dass Alfred Dreyfus in Mulhouse geboren wurde. Entdecken Sie die Orte, die ihm und den überzeugten Republikanern, die sich für ihn einsetzten, um der Wahrheit und der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen, vertraut waren. Erleben Sie auf diese Weise die « Affäre », die Frankreich Ende des 19.

