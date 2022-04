La Nuit des Mystères – Nuit Européenne des Musées Cité du train – musée français du chemin de fer, 14 mai 2022 14:00, Mulhouse.

Samedi 14 mai, 14h00 Sur place 7€ (passeport valable pour 1 à 4 personnes). Tarifs habituels de 10h à 18h sans passeport de jeu, puis entrée gratuite à partir de 18h. https://www.nuitdesmysteres.fr/

La Nuit des Mystères vous invite à vivre la plus grande chasse aux trésors d’Europe dans les musées de Mulhouse et du Sud Alsace.

La Nuit des Mystères fait son retour à Mulhouse le samedi 14 mai 2022, pour une nouvelle édition.

Depuis 2006, ce rendez-vous organisé dans le cadre de La Nuit Européenne des Musées propose une grande chasse aux trésors dans tous les musées de l’agglomération mulhousienne. Le thème choisi cette année : “Les musées sortent le grand jeu” !

Créée, pensée et fabriquée par l’association Musées Mulhouse Sud Alsace, cette chasse aux trésors plébiscitée par le public et les médias, attire chaque année un nombre important de curieux, de passionnés, de jeunes et moins jeunes venant trouver à cette occasion une idée de sortie, de découverte et d’amusement en famille ou entre amis ! Ainsi, Mulhouse est l’une des villes les plus dynamiques pour cette Nuit des Musées et se positionne régulièrement en tête du podium dans le classement de fréquentation !

Pour y participer, c’est simple : il suffira de vous rendre dans l’un des musées participants dès 14h le samedi 14 mai 2022.

Vendu en prévente chez différents partenaires ou dans les musées participants le jour-même , un passeport de jeu vous est proposé au prix de 7€ (de 1 à 4 personnes). Il vous donne ainsi accès, le jour de l’événement, à tous les musées participants ainsi qu’aux transports aux communs pour vous y rendre et commencer votre enquête !

Cité du train – musée français du chemin de fer 2 rue Alfred de Glehn, Mulhouse, Haut-Rhin, Grand Est 68100 Mulhouse Haut-Rhin

03 89 42 83 33 http://www.citedutrain.com/fr/train Mulhouse, qui fut l’une des capitales françaises de la révolution industrielle de la fin du XVIIIème et du début du XIXème siècle réunissait de ce fait, tous les atouts pour devenir un pôle muséographique important centré sur les techniques et leur histoire. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la ville ait fait preuve d’une détermination sans faille dans l’obtention du Musée du Chemin de Fer. Ainsi, un Musée provisoire put-il être ouvert au public, en 1971. Il était localisé dans une rotonde pour locomotives à vapeur, sise dans les emprises de la gare de triage de Mulhouse-Nord. La place était toutefois comptée et il fallut attendre 1976, pour que le Musée définitif soit construit à Mulhouse- Dornach où des locaux adaptés purent abriter la collection alors en voie de développement rapide. Du reste, une seconde tranche vit le jour, en 1983, le Musée présentant alors une centaine de locomotives, voitures et wagons faisant de ce dernier le plus important d’Europe continentale. Enfin, en 2005, le Musée du Chemin de Fer, devenu, Cité du Train, ajout à l’existant un nouveau bâtiment dans lequel une muséographie spectaculaire aborde le rôle du chemin de fer dans les grands événements de l’histoire, aspect des choses qui n’avait pas été traité jusqu’alors. L’ancien bâtiment qui n’avait été que peu touché par les grandes transformations de 2005 et dont la vocation est restée l’histoire de l’évolution du matériel roulant, est aujourd’hui lui aussi l’objet d’un aménagement muséographique qui devrait, à terme, lui donner un nouveau visage.

samedi 14 mai – 14h00 à 23h59

