Visite guidée : Balade dans le Haut Rebberg Mulhouse

Mulhouse

Visite guidée : Balade dans le Haut Rebberg, 9 avril 2023, Mulhouse

2023-04-09 – 2023-04-09 Mulhouse

Dans un paysage plus bucolique, approchez quelques réalisations initiées par les industriels philanthropes du 19ème siècle. Avant de découvrir un petit coin de vignoble, vous pourrez grimper au sommet du magnifique belvédère et tout Mulhouse s'offrira alors à votre regard.

