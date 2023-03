Visite guidée : histoire d’eau et de jardins Mulhouse Catégories d’Évènement: 68100

Mulhouse

Visite guidée : histoire d’eau et de jardins, 5 avril 2023, Mulhouse . Visite guidée : histoire d’eau et de jardins Place de la Concorde Mulhouse 68100

2023-04-05 – 2023-04-05 Mulhouse

68100 . Mulhouse a toujours entretenu des liens très forts avec la nature. Au fil de l’eau – visible ou désormais recouverte – parcourez les époques et découvrez-en ses divers usages. Vous pénétrerez également dans de magnifiques parcs et jardins, pour la plupart créés au 19ème siècle oar les industriels mulhousiens, et vous serez conquis par les nombreux sujets exotiques. Mulhouse a toujours entretenu des liens très forts avec la nature. Au fil de l’eau – visible ou désormais recouverte – parcourez les époques et découvrez-en ses divers usages. Vous pénétrerez également dans de magnifiques parcs et jardins, pour la plupart créés au 19ème siècle oar les industriels Mulhousiens, et vous serez conquis par les nombreux sujets exotiques. Mulhouse

dernière mise à jour : 2023-03-09 par

Détails Catégories d’Évènement: 68100, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Place de la Concorde Mulhouse 68100 Ville Mulhouse Departement 68100 Tarif Lieu Ville Mulhouse

Mulhouse Mulhouse 68100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse /

Visite guidée : histoire d’eau et de jardins 2023-04-05 was last modified: by Visite guidée : histoire d’eau et de jardins Mulhouse 5 avril 2023 68100 Mulhouse Place de la Concorde Mulhouse 68100

Mulhouse 68100