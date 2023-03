Journées européennes des Métiers d’Art : Reliure et Restauration de livres Mulhouse Catégories d’Évènement: 68100

Mulhouse

Journées européennes des Métiers d’Art : Reliure et Restauration de livres, 1 avril 2023, Mulhouse . Journées européennes des Métiers d’Art : Reliure et Restauration de livres 5 Rue de la Synagogue Mulhouse 68100

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00 Mulhouse

68100 . A l’occasion des Journées européennes des Métiers d’Art venez rencontrer deux artisanes d’art passionnées qui vous feront découvrir la reliure/dorure et la restauration de livres anciens. A l’occasion des Journées européennes des Métiers d’Art venez rencontrer deux artisanes d’art passionnées qui vous feront découvrir la reliure/dorure et la restauration de livres anciens. +33 6 25 91 73 34 Mulhouse

dernière mise à jour : 2023-03-18 par

Détails Catégories d’Évènement: 68100, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse 5 Rue de la Synagogue Mulhouse 68100 Ville Mulhouse Departement 68100 Tarif Lieu Ville Mulhouse

Mulhouse Mulhouse 68100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse /

Journées européennes des Métiers d’Art : Reliure et Restauration de livres 2023-04-01 was last modified: by Journées européennes des Métiers d’Art : Reliure et Restauration de livres Mulhouse 1 avril 2023 5 Rue de la Synagogue Mulhouse 68100 68100 Mulhouse

Mulhouse 68100