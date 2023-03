Visite guidée : Wolf Wagner, des prés à l’éco-quartier Mulhouse Catégories d’Évènement: 68100

Mulhouse

Visite guidée : Wolf Wagner, des prés à l'éco-quartier, 2 avril 2023, Mulhouse

2023-04-02

68100 . Le quartier Wolf-Wagner naît dans le dernier quart du 19ème siècle en grignotant prés et bois. Le parcourir, c’est feuilleter une page de l’histoire de l’habitat populaire mulhousien. C’est aussi en découvrir le nouveau visage au travers de reconversions et requalifications de bâtiments, de nouvelles constructions audacieuses et de l’éco-quartier. Mulhouse

