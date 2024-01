Hôtel Mamour Mulhouse, mercredi 14 février 2024.

Début : 2024-02-14 18:00:00

fin : 2024-02-15 23:59:00

A l’occasion de la Saint-Valentin, venez vous perdre, vous émouvoir et vous réjouir à « L’Hôtel Mamour » ! Entre fiction et réalité, l’Hôtel Mamour vous entraîne dans un voyage immersif unique en son genre où vous êtes les acteurs d’une expérience artistique intense et collective. C’est une performance exceptionnelle incarnée par une vingtaine d’artistes avec des expériences uniques, atypiques, troublantes, drôles, insolites, intimes, coquines, romantiques, émouvantes autour du thème de l’amour et de l’érotisme.

Petite restauration et bar sur place.

15 rue Lambert

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est contact@compagniekalisto.org



