Haut-Rhin La Ville de Mulhouse organise une exposition d’art contemporain « mulhouse 00 », réunissant de jeunes artistes issus des Ecoles Supérieures d’Art françaises, allemandes, italiennes et suisses.

Cette manifestation assure la présentation et la promotion de la jeune création contemporaine à une échelle européenne. La jeune création contemporaine issue des écoles d’art de France, d’Allemagne, de Suisse et d’Italie s’expose à „Mulhouse 00 – une belle entrée en matière avant la prestigieuse Art Basel. +33 3 69 77 77 50 Mulhouse

